Gonzalo Durán estalla contra su hermano: “Es un cadáver político, me da vergüenza”

Durante la campaña electoral, los hermanos Durán evitaron entrar en enfrentamientos y prácticamente ni se mentaron, pero Gonzalo rompió hoy esa dinámica. Hasta ahora, incluso había rechazado valorar políticamente la aparición del partido de José Juan, Renova, una formación conservadora que podía hacerle sombra, alegando siempre que era un tema familiar y personal en el que no iba a entrar. Pero hoy, el alcalde en funciones de Vilanova y gran triunfador en las urnas, tras conseguir una mayoría absoluta aplastante, explotó, según él, porque ha impugnado algunos “votos nulos y en blanco” y le parece “ridículo” vistos los resultados. Por primera vez lo nombró y referenció como su hermano. “Es un cadáver político (...) Lo único que le pido a José Juan es que tenga dignidad y de deje de hacer el ridículo, porque a mí me da vergüenza”, manifestó.



En una comparecencia convocada por otros motivos, su mano derecha y teniente de alcalde en funciones, Javier Tourís, aprovechó para informar de que Renova, que ha conseguido un acta de concejal para José Juan Durán, presentó esa impugnación ante la Xunta Electoral de Zona, según él porque “o que non conseguiron nas urnas, queren conseguilo nos despachos, o que deixa claro o mal perder que teñen”, declaró.

“¿Qué pretende?”

El regidor en funciones le tomó la palabra, mostrándose de acuerdo porque, en su opinión, no tiene sentido ante los resultados de sus 12 concejales, tres para el PSOE, y uno para Renova y otro para el BNG. “¿Qué pretende reclamando cuatro votos nulos? Simplemente es odio y falta de aceptación democrática de un resultado que lo ha retirado de la vida política. Es un cadáver político”, añadió. A continuación aseguró que “ha abandonado” a su partido y que el PP lo “expulsó” de militancia cuando supo que se había sumado a Renova y se presentaba en Vilanova. “Lo echaron, como ya lo echaron de otros lados”, asestó Gonzalo Durán.



El popular, que hace años se acompañaba de su pariente en las listas electorales, con algún roce incluido ya en aquellos tiempos, cree que su partido nació por “caprichos y rencores personales”, a pesar de los esfuerzos de su candidato y de todo el equipo de insistir durante la campaña en que no se presentaban contra nadie, solo por un cambio que veían necesario y, de hecho, tampoco entraron nunca en menciones directas. Pero Gonzalo Durán se mostró convencido, asegurando también que “se fue por las casas diciendo que era igual votar a mi hermano que a mí, se han mentido y engañado a gente de buena fe, pero que no se preocupen, que nosotros gobernamos para todos, pero que no vuelvan a caer en el error de dejarse engañar por quien se mueven solo por rencor. Por desgracia, algunos tenemos que sufrirlo, pero el pueblo de Vilanova no tiene porqué, ni la vergüenza ni el ridículo de ahora y de toda la campaña”.