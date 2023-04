Gonzalo Durán sobre el conflicto de la mejilla: "Basta ya. Arréglenlo de una puñetera vez"

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, se posiciona claramente con los bateeiros tras la carga policial y las detenciones de esta mañana, durante una protesta por la anulación de zonas para la extracción.

En primer lugar, el regidor conservador pide explicaciones por la carga policial, que a su parecer es un "poquito fuerte", con "pelotas de goma", y de la que responsabiliza a la Delegación del Gobierno. "Yo vi una carga contra gente, varios de este pueblo, que lo que yo conozco es gente que se dedica a trabajar y a ganarse la vida".

Pero Durán no se queda tampoco callado con los de su propio partido e insta a la Xunta y, en concreto, a la Consellería do Mar, a solventar esta situación de inmediato. "Basta ya y arréglenlo de una puñetera vez. No puede seguir pasando. Algo se hizo mal y tiene responsables. La gente está para trabajar y vivir tranquila, no para que los detengan y les den un porrazo. No puede llegar a la semana sin que esto se resuelva".