Gran Bazán se lleva el Acio de Prata en las Catas de Galicia y Davide el Bronce en la categoría Rías Baixas

El conselleiro do Medio Rural, José González, clausuró este lunes la gala de las Catas de Galicia 2023, en la que la bodega vilanovesa Gran Bazán se llevó el Acio de Prata de las Catas de Galicia 2023 en la categoría de la Denominación de Orixe Rías Baixa. Una firma que se llevó también por su blanco Gran Bazán Limousin el Acio de Prata Branco.





En todo caso no fue el único vino saliniense premiado en estas prestigiosas catas en las que se elige lo mejor de cada DO. La Bodega Davide, de Baión, se alzó con el Bronce en la categoría DO Rías Baixas, con su albariño. Asimismo, en la modalidad de vinos espumosos se consagró la bodega meisina Terras de Asorei y en la categoría de cosechas anteriores consiguió el Acio de Bronce la versión vintage de la Bodega Paco & Lola.







En este sentido, en la clausura de la prestigiosa cata anual, González destacó que Galicia es un referente del sector vitivinícola, un sector conformado por cerca de 500 bodegas, en el que trabajan más de 10.000 viticultores y que genera un valor económico de 230 millones de euros al año en la comunidad. Además, valoró la evolución del sector desde los años 80 y destacó el labor realizado por los pioneros durante esa época.