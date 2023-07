A Praza do Corgo acolle mañá, ás 21:30 horas, polo Día de Galicia, un concerto de A Banda da Loba no marco do programa provincial Musigal, posto en marcha pola Deputación de Pontevedra para contribuír á difusión e promoción da música galega e en galego nos concellos da provincia. A Banda da Loba, formada por cinco mulleres (Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana), é unha das formacións máis consolidadas do panorama musical galego actual.