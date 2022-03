O Grove aplaza su desfile por el mal tiempo y Cambados traslada las comparsas y el showcooking a Peña

Las lluvias previstas para las próximos días han obligado a modificar algunas programaciones de Entroido en la comarca. Así, O Grove ha aplazado para el domingo su gran desfile de hoy y el entierro de la sardina del viernes, mientras que Cambados traslada todos los actos de hoy al salón Peña. En concreto, se trata del showcooking ofrecido por el Obradoiro de Emprego de Hostalería do Salnés y el concurso de disfraces y comparsas. Respecto al primero, tendrá lugar a las 12 horas con un total de 50 plazas, que se cubrirán por orden de llegada. Y sobre las comparsas, a día de ayer solo estaba anotada la cambadesa “Los lunes al col”, que ya lleva días animando por las calles. Y respecto a los actos del día, la Cofradía y Cambados Zona Centro ofrecieron su baile de disfraces y concurso con premios en vales de compra. Por su parte, Sanxenxo celebró su Luns Choqueiro en la Praza dos Barcos con animación musical y postres típicos de estas fechas.



En cuanto al programa grovense, el Ayuntamiento incluso llamó a Meteogalicia y le dieron “unhas previsións que auguran unha tarde desapracible con chuvia e frío”, así que decidieron posponer el gran desfile para el día 6, manteniendo el mismo recorrido. Empezará a las 17 horas con salida desde la Praza do Corgo y luego continuará por las calles Pablo Iglesias, Cruce, Castelao y Avenida de Beiramar para terminar en la Praza do Corgo. Habrá animación musical en Castelao con Dj y la entrega de premios tendrá lugar allí mismo, a las 20 horas.



Las inscripciones pueden realizarse de dos formas: en formato electrónico o presencial antes del inicio del desfile, en la mesa de la organización, que estará situada en la Casa do Concello desde las 15: 30 hasta las 16:40 horas. Desde el Concello meco también indicaron que es obligatorio el uso de las mascarilla en todo momento para el público y los asistentes, excepto para los niños menores de seis años. La medida también se aplicarán al entierro de la sardina, que tendrá lugar a las 20:30 horas. La comitiva fúnebre saldrá justo después de la entrega de premios del Concurso de Disfraces, recorriendo diferentes calles.