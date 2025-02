O Grove aprueba de manera provisional el PXOM, que vuelve a quedar en manos de la Xunta

O Grove vivió ayer una nueva cita histórica para el municipio: la aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Con esta votación ya son tres las veces que el documento se eleva al Pleno de la Corporación y consigue el aval necesario para llegar a manos de la Xunta de Galicia, organismo que, en las otras ocasiones, siempre presentó informes negativos tanto por parte de Patrimonio como de Portos de Galicia.



Una vez realizados los cambios y adaptaciones necesarias para que -a priori- la Xunta de luz verde a este documento, el PSOE volvió a llevar ayer a Pleno su aprobación, que salió adelante con los votos del grupo de gobierno, de Esquerda Unida y tras la abstención de los nacionalistas y la del PP. Con esta aprobación provisional lo que se busca, una vez más, es poner fin a unos trámites que comenzaron en el año 1981, siendo alcalde el fallecido Xaquín Álvarez y a los trámites que comenzaron en el año 2002, después de que la antigua Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda suspendiese las normas subsidarias por las que se administraba este municipio de la comarca de O Salnés.

Los grupos de la oposición mostraron su disconformidad con las formas y optaron por la abstención | Gonzalo Salgado

Proyecto de gobierno



El primero en tomar la palabra en este Pleno Extraordinario fue el alcalde meco, José Cacabelos, quién no dudó en indicar que la aprobación de este PXOM es un proyecto de su gobierno y, por ello pedía a todos los miembros de la Corporación que apoyasen “por unanimidade” este documento, que tildó del “máis importante e transcendental dun concello”.



El informe que se presentó, señaló Cacabelos, está adaptado a todas las normas técnicas exigidas por la Xunta y en él están subsanadas las alegaciones al informe recibidas por Costas o Patrimonio. A pesar de esto, el alcalde no se mostró positivo a que esta fuera la última vez que el PXOM se elevará a Pleno “porque calquera cambio producido nos documentos provoca que tiña que vir de novo porque a Xunta requiere aprobar a última versión que se aprobe no propio Pleno”. Entre los cambios más destacables que destacó Cacabelos en su intervención fue la incorporación de más de cien elementos catalogados por exigencias de Patrimonio o el paso de 600 metros cuadrados a 750 en los núcleos comunes de San Vicente y Estonllo para cumplir la característica obligatoria de consolidación de área de al menos un 30% del suelo en estas zonas.

Cacabelos señaló que los vecinos del municipio sí conocen el documento y, una muestra, es la ausencia de público en el Concello durante el Pleno



Tras esta intervención fue el turno del portavoz de Esquerda Unida, Antonio Otero, quién dejó entrever su postura en los primeros minutos de su discurso. Otero quiso recordar que en mayo del 2023, su grupo ya se posicionó a favor del documento que presentaba cambios importantes respeto el aprobado en solitario en el año 2021 pero que todavía necesitaba modificaciones, que señaló, son las que se presentaron en el Pleno de ayer. Su postura a favor, se explica, porque “O Grove necesita un PXOM”, señaló Otero, ya que el municipio “está pagando as consecuencias” de no tener actualmente una ordenación urbanística. El edil de EU indicó que este documento “non é o mellor” pero insistió en que, “lóxicamente” no existirá un PXOM que vaya a contentar al 100% de los vecinos de la villa, y se necesita para, entre otras cosas, desbloquear proyectos necesarios en O Grove como el “ansiado novo centro de saude e o centro de día” o para abrir la carretera que une el Monte da Vila con la calle Xoán XXIII.

A pesar de su voto a favor, desde EU tienen claro que esta no será la última vez que el documento se elevará al Pleno “pois este paso de hoxe non é definitivo, senón que é o paso que permite que Urbanismo da Xunta comece o seu traballo de revisión” para, después mandarlo de vuelta y los técnicos sean los encargados de solucionar cualquier error que exista en el documento.



El siguiente en tomar la palabra fue el portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, quién exigió una nueva exposición pública para que “todos os veciños coñezan como lles vai quedar a súa casa se este documento se aproba finalmente”. En su intervención Noia pidió al resto de los miembros de la corporación “coherencia” en su voto para pedir al gobierno local “claridade, sinceridade e transparencia”, ya que indicó que no debería aprobarse un PXOM que los vecinos desconocen y que, después de tantos años de demora “tres meses máis non deberían incomodar, aínda que sexan seis”.

Cacabelos contó con el apoyo de Esquerda Unida para sacar adelante la propuesta | Gonzalo Salgado



Pablo Leiva, portavoz de los populares, fue el siguiente en intervenir, y se sorprendió que tanto desde el PSOE como desde EU ya estuvieran convencidos de que el documento no vaya a ser aprobado por la Xunta y que, por lo tanto tenga que haber una cuarta aprobación provisional en el Pleno.



Leiva quiso destacar que los datos sobre las nuevas alegaciones incluidas en este PXOM llegaron únicamente a unos “privilexiados” que son los miembros de la Corporación y no debería ser de esta forma. Así, señaló que tras estudiar la documentación que les llegó, por ejemplo, “hai 300 piornos que ahora están catalogados por Patrimonio e, polo tanto xa hai 300 persoas afectadas” y otras muchas lo estarán por el paso 750 metros cuadrados de las parcelas mínimas en los dos núcleos citados: San Vicente y Estonllo.



El portavoz popular también quiso indicar que lo más prudente hubiese sido que todos los documentos a los que los miembros de la Corporación tuvieron acceso, estuvieran accesibles en la página web do Concello, para que todos los vecinos tuvieran acceso a él.

esta es la tercera vez que el documento es elevado al pleno Cabe recordar que este Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de O Grove acumula varios intentos de ser aprobado de manera definitiva por la Xunta tras conseguir la aprobación y llegar a manos de la Xunta para su posterior aprobación provisional en el Pleno de la localidad. Esto es así porque el documento presentado a la Xunta en los años 2019 y 2021 recibió sendos informes negativos por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio. Tras llevar a cabo cambios en el documento por parte de los técnicos, el documento fue sometido a una segunda aprobación provisional (la inicial fue en un Pleno del año 2019), en mayo del 2023, momento en el que salió adelante con los votos del grupo de gobierno, Esquerda Unida y Partido Popular, así como con la abstención de los nacionalistas. Este PXOM, que contaba con varias modificaciones respecto al aprobado en solitario por el PSOE en 2021, volvió a recibir informes negativos, tanto de Patrimonio como de Portos de Galicia, lo que provocó que la Xunta de Galicia no lo aprobase definitivamente. Tras todos estos años, una vez más el PXOM ha sido avalado en el Pleno a expensas que la Xunta lo ratifique.

Réplica del PSOE



Tras escuchar a la oposición, Cacabelos, volvió a tomar la palabra. En esta segunda intervención se centró, sobre todo, en criticar la decisión de abstenerse del BNG, señalando que esa posición en este tipo de votaciones, es similar votar en contra del PXOM. Además, juzgó que los nacionalistas comentasen que no conocían la documentación de este plan cuando “dende hai semanas” la tienen y quizás, “o problema” es que no la ha analizado como han hecho el resto de partidos políticos.



De la misma manera señaló que la ausencia de público en el Pleno -menos de una decena de vecinos acudieron a la cita- es sinómimo de que los vecinos sí conocen la documentación de este plan y quieren que se apruebe. “De non ser así, coma noutras citas habería centos de persoas no Pleno”, indicó.



Eran pasadas las diez y media de la noche cuando, finalmente, se procedió a la votación. Como ya indicaron en sus intervenciones previas, fueron los miembros del PSOE y los de EU los que se mostraron favorables a esta aprobación y los nacionalistas y miembros del PP los que decidieron abstenerse.



Tras esta aprobación provisional, una vez más, el PXOM vuelve a estar en manos de la Xunta, a la espera que lo analice y, pueda llegar a aprobarlo tras más de 40 años en trámites.