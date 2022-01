O Grove cumple una vieja demanda con 255 metros de aceras para el IES Monte da Vila

El Concello de O Grove dio inicio esta semana a unas obras que dan cumplimiento a una vieja demanda de la comunidad escolar del IES Monte da Vila. Se trata de la dotación de un tramo de aceras que conecten con las inmediaciones del centro de salud. La previsión es que estén terminada a principios de febrero y estos días afectarán a la zona de aparcamientos, pero no al tráfico. La inversión asciende a 48.400 euros y se cubre con el Plan Concellos.



El gobierno local señala que el proyecto pondrá “fin aos problemas de seguridade viaria” planteados desde hace tiempo por la dirección del centro y los padres. Pero además de habilitar un tramo de 255 metros de nuevas aceras incluye la dotación de alumbrado para mejorar la visibilidad.



“Temos que lembrar que é unha das zonas con máis tránsito debido á cantidade de infraestruturas alí alonxadas”, recordaron las mismas fuentes. De hecho, acoge las principales en materia de servicios básicos, culturales y sociales como es el centro de salud, el pabellón, el campo de fútbol, etc. El Concello explica que esta actuación está incluida en el plan de mejora urbana de este entorno que “xa se iniciou coa construcción do Auditorio, a rehabilitación da antiga escola” y anunció que se completará este año con el asfaltado de toda la calle Monte da Vila, que incluirá en el Plan Concellos 2022 de la Diputación.



También menciona la apertura del nuevo vial que, como ya recoge el PXOM en tramitación, conectaría la zona con la entrada a O Grove por Xoán III. Había una partida este año para el proyecto, pero finalmente se derivó a la compra del Colexio das Monxas porque el Concello no logró alcanzar un acuerdo con todos los propietarios de los terrenos necesarios.