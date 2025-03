O Grove presenta su programa para el 8-M bajo el nombre de 'Mujeres marcando o rumbo'

O Concello de O Grove ha presentado su programa de actividades para el 8-M bajo el nombre de 'Mujeres marcando o rumbo'. Dichas actividades abarcarán desde el propio Día de la Mujer hasta el día 30 del mes de marzo.



El programa de actividades comenzará este sábado, a las doce de la mañana, con la lectura del manifiesto y cuentos en la Casa do Concello. La jornada contará también con las actuaciones de las comparsas As + Plus y A Tropa de Moncha a Caralla.



Posteriormente, el 14 de marzo a las seis de la tarde, tendrá lugar la inauguración de la exposición “Tecendo identidades colectivas” en las Galerías Besadas, realizada por alumnos de los institutos As Bizocas y Monte da Vila.



El domingo 16 se realizará una andaina por la igualdad a las 10 de la mañana, saliendo desde el edificio del Concello. El día 23, en el auditorio municipal, se hará la Entrega de Premios Meca de la Igualdad, cuya entrada será gratuita hasta completar aforo. Finalmente, el 30 de marzo tendrá lugar el espectáculo ‘Bravas, con Isa Risco’, a las siete de la tarde en el auditorio municipal.

Pleno por la igualdad



Siguiendo esta misma línea, en el Pleno celebrado este lunes, también tuvo lugar la aprobación por unanimidad de las mociones presentadas por los partidos EU y PP locales con motivo del Día Internacional de la mujer.



En cuanto a Esquerda Unida, el partido propuso varias medidas para fomentar la igualdad de género y mejorar los servicios públicos de cuidado, entre las que se destacan: destinar el 5% del presupuesto municipal a recursos públicos de cuidados, adecuar los patios escolares con un enfoque inclusivo y feminista e instar a la Xunta de Galicia a abrir centros de crisis abiertos 24 horas para víctimas de violencia de género.



Por su parte, el Partido Popular proponía impulsar iniciativas para el reconocimiento, formación y emprendimiento de mujeres, así como atender a la demanda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de la Xunta de Galicia para la creación de cinco nuevos juzgados exclusivos contra la violencia de género.