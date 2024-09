O Grove presenta el proyecto para humanizar Entrehortas con un presupuesto de 350.000 euros

El Concello de O Grove señala que, tras terminar las obras de retranqueo del muro de Entrehortas que comenzaron en el día de ayer con la señalización y se alargarán hasta final de año, el objetivo es llevar a cabo la humanización de esa misma calle.

Así, el proyecto que busca realizar el Concello - que cuenta con un presupuesto de 350.000 euros - cambiará por completo este entorno y lo convertirá en una zona en la que la preferencia la tenga el peatón. “O que imos facer será cambiar todas as redes de abastecemento de auga, pluviais e saneamento, cambiar o alumeado e facer unha preinstalación de soterrado de comunicacións e enerxías”, indica el alcalde de O Grove, José Cacabelos.

Además, señala que, en la zona en la que actualmente aparcan los coches se habilitará “uns espazos descanso para a xente, con algún banco e mobiliario urbano como papeleiras e algunha xardiñeira e zona verde”.



Al finalizar estas obras, esta calle pasará a tener un solo sentido de circulación y, además, la preferencia será para el peatón “de tal xeito que os veciños poidan disfrutar máis da zona”, señala el edil socialista.



Otro de los propósitos del Concello, tras la reunión con los vecinos, es que el área comprendida entre las calles Entrehortas, Conricado o Claudio Iglesias, se convierta en una zona de tráfico exclusivo para residentes.

“A finais de ano remataremos o retranqueo do muro de Entrehortas e iniciaremos a execución do proxecto de humanizción para ir cambiando, pouco a pouco este espazo e facer as actuacións adecuadas para que en esas rúas os vehículos que transiten por elas sean de residentes e non de todos os veciños”, señala Cacabelos, alcalde de O Grove.