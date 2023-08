O Grove reitera la necesidad de un subGES propio ante los cierres de los parques de bomberos de O Salnés

El alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, advierte de la problemática situación de las emergencias en la comarca de O Salnés con los continuos cierres de los parques de bomberos de Vilagarcía y Ribadumia y reitera su demanda de conseguir un subGES para el municipio.



Cacabelos lamenta la repercusión que el conflicto laboral de los bomberos está teniendo para los servicios municipales de Emerxencias de O Grove y de Sanxenxo que deben permanecer en alerta ante cualquier incidencia que se produzca en cualquier punto de la comarca ante la falta de efectivos de bomberos. “Ésta non é a situación que require unha comarca turística como O Salnés. Necesitamos ofrecer servicios pero tamén seguridade e emerxencias”.



Ante esta situación de “desamparo”, el regidor reitera su petición de que “nos sentemos nunha mesa para volver a presentar a proposta do subGES de O Grove, cada vez máis necesario, que podría complementarse cun GES en Sanxenxo e cos parques de bombeiros abertos. O Salnés o necesita e o demanda e a cantidade de xente que nos está visitando estas semanas, hay que ser conscientes da situación que estamos atravesando. Non se pode consentir, non é a realidade que queremos”.



Asimismo, apela a que el conflicto laboral se solucione cuando antes, “reclamo que se faga un esforzo nas negociacións e que se intente pechar un acordo, pero os parques de bomberos de Ribadumia e Vilagarcía teñen que estar abertos”.



O Grove cuenta en la actualidad con un servicio municipal de Emerxencias, con 12 operarios, “costeado prácticamente na súa totalidade polo Concello” y el alcalde advierte de las dificultades del servicio para tener que permanecer alerta a diario en el caso de ser requeridos para una incidencia fuera de la península meca. “Apenas temos capacidade para atender as incidencias de O Grove coa cantidade de xente que temos durante o verán, como para poder desplazarnos fora”.

“Fago unha chamada de atención a que nos sentemos todas as institucións nunha mesa de negociación e cheguemos a acordos porque as emerxencias e a seguridade na comarca son moi importantes”, concluye el regidor.