La grovense Alma Pérez, esa amiga en el destino que todo turista desea tener

La influencer grovense Alma Pérez (@treshermanasyunamonovolumen) se inició en esto de las redes sociales hace siete años, cuando estaba de baja por maternidad de su tercera hija. Tenía más tiempo libre e inició un blog porque asistía con cierto horror a perfiles llenos madres “perfectas, con tipazos, con una dedicación plena, niños impolutos... Así que empecé a contar cómo me gestionaba y, sobre todo, cómo tenía que pedir ayuda porque no era una de esas supermamás. Quería normalizar lo que es ser madre de tres niñas muy pequeñas”, cuenta. De hecho, empezó a ganar adeptos porque la gente se identificaba más con su realidad; más real quizás que otras lucidas en Instagram o Facebook.



Pero además tenía un plus que le ha llevado a situarse como un referente y a sumar 18.000 seguidores en la red de redes de los influencers. Sus planes en familia y de proximidad, con O Salnés y las Rías Baixas como principales destinos, son un éxito. “Somos mucho de salir y empecé a compartir los lugares, excursiones que hacíamos y llegó un momento, hace dos o tres años, que tenía tantos mensajes preguntándome qué hacer que era imposible contestar, así que hice una guía”.









Una guía única





La actualiza cada año y su secreto reside en que se sale de las oficiales y te lleva a lugares que el turista “seguramente no llegaría si no tiene un amigo que es de la zona”. Y además es que viene con todo tipo de recomendaciones: si tienes niños qué playas elegir, ese chiringuito al que ir a tomar unas copas, dónde disfrutar de un buen ejemplo de gastronomía arousana, etc. Porque Alma es una “enamorada de las Rías Baixas y esto lo hago con todo el cariño del mundo”, cuenta ella misma. De este modo, también hace su contribución a los negocios de proximidad y sobre todo ahora que “el comercio y la hostelería vienen de dos años muy malos con la pandemia”, destaca.









Diferentes perfiles





Entre sus fieles hay una mayoría de madrileños, pero también valencianos y ciudadanos del sur de España, pero este fin de semana ha llegado a muchos más corazones viajeros con un evento en el que ha reunido a 13 amigas instagramers de Madrid,Valencia, Lugo,Ourense y Vigo y de muy variados perfiles profesionales, relacionados con los sectores de la fotografía,la moda, el inmobiliario, etc. Juntas suman más de 340.000 seguidores. Tras un fin de semana de buena gastronomía, un viaje en barco surcando la ría y una pernoctación de lujo en A Toxa, se han ido “encantadas y felices”, cuenta Pérez.



El motivo era presentarles en persona la colección de ropa primavera-verano de su firma familiar “La Romana Galicia”, con diseño y confección cien por cien gallega y artesana, como el resto de sus productos (vino, decoración, etc.). Ya en octubre celebró una reunión similar y habrá más por sus Rías Baixas.