El grupo de gobierno de Somos carga de nuevo contra la DO por no elegir Cambados para una cata

El grupo de gobierno de Cambados de Somos volvió a acusar ayer al Consello Regulador de la DO Rías Baixas de realizar un “novo agravio” contra la localidad por celebrar una cata sensorial de su ruta del vino en Salvaterra do Miño y en Pontevedra. Su portavoz y teniente de alcalde, Tino Cordal, ya había puesto el grito en el cielo el pasado enero porque celebró su asamblea en la capital pontevedresa cuando es en Cambados donde tiene su sede.





Cordal califica estas decisiones de los órganos de gobierno de la DO como una “discriminación e marxinación” que además, “non é nova”, añadió. Y es que a esto sumó que ya la primera edición de esa cata sensorial se celebró “exclusivamente en Vigo” y en Pontevedra la anterior asamblea de la ruta del vino cuando, asegura, se les ofreció otros espacios por si su sede, que “acondicionamos e cedimos gratuitamente”, recordó, no era suficiente para cumplir las medidas anticovid, pero “o ofrecemento foi rexeitado”.





El portavoz de Somos, en bipartito con el PSOE, considera que la capital del albariño, y también la comarca, tiene motivos suficientes para acoger este tipo de actos de la DO. Entre los motivos enumera que aportan el 77 % de los viticultores y más del 70 % de las bodegas de la DO y que su concello “dispón de locales municipais axeitados” para esa cata y otros “eventos de promoción e divulgación, como poden ser o Museo do Viño ou a Casa Calzada”. Además, asegura que esto “afecta negativamente ao comercio e a hostalaría de Cambados, que cos seus impostos levan axudando a financiar a Festa do Albariño, principal evento de promoción do noso viño, desde hai 70 anos”.





Asimismo Cordal advirtió que seguirán reclamando que la sede del Consello Regulador se traslade a Cambados; una iniciativa que también apoyan sus socios socialistas y que fue aprobada en los plenos de todos los concellos de O Salnés hace varios años.

Actualmente está en Pontevedra, siendo “a única DO de España cunha sede nun municipio non incluído na DO”, recordó el edil, y sus responsables han argumentado para rechazar este movimiento que está vigente el acuerdo para ocupar el actual edificio, el Pazo de Mugartegui.