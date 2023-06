Un grupo de prescriptores de Reino Unido conocen de primera mano el trabajo de la DO Rías Baixas

Un grupo de seis prescriptores de Reino Unido visitan estos días la Denominación de Origen Rías Baixas. Sussy Atkins, Fiona Beckett, Sarah Marsh, James Viner y el gallego afincado en Edimburgo Miguel Crunia son destacados profesionales del sector de Reino Unido. De hecho, cuatro son importantes y premiados escritores del vino, mientras que Miguel Crunia es sumiller, Embajador del Vino Español y escritor. El objetivo de este viaje es conocer el territorio de Rías Baixas, descubrir de primera mano el trabajo que están llevando a cabo las bodegas, así como ampliar sus conocimientos sobre los vinos que se elaboran en esta Denominación de Origen.

El recorrido comenzó el martes con un recorrido por diferentes bodegas en la subzona del Salnés, jornada que se completó con una travesía en barco por la Ría de Arousa. También visitarán otras subzonas como Condado do Tea y O Rosal. Este viaje, en el que conocerán un total de ocho bodegas de diferentes subzonas, finalizará hoy por la tarde.

Miguel Crunia, gallego afincado en Edimburgo desde hace 10 años, destaca la importancia de estas visitas que es lo que marca la diferencia al vender vino: “estar en la Denominación de Origen y ver cómo influye cada subzona en el vino de Rías Baixas”. Define Rías Baixas como un denominador común: “pero con una realidad más concreta (subzonas, identidad…) que descubres al hablar con las bodegas”. Esta Denominación de Origen es muy relevante en el mercado de Reino Unido, como explica el sumiller gallego: “su evolución es increíble, cuenta con vinos de alta expresión –en el apartado premium- muy bien asentados”. De esta visita a la Denominación de Origen destaca “la importancia de la viticultura para el resultado final, el respeto a la sostenibilidad a través de prácticas que respetan el medio ambiente”.

El grupo de expertos durante una cata de vinos de la DO Rías Baixas

En 2022, 79 bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas exportaron a Reino Unido, de las cuales 39 bodegas participan en el plan promocional de este Consejo Regulador. Según explica Miguel Crunía, “los vinos de Rías Baixas están muy implantados en el mercado escocés, los encuentras en todas las cartas de los restaurantes. De hecho, el consumidor final sabe que son gallegos pero quizá el nuevo reto es dar mayor visibilidad a la Denominación de Origen Rías Baixas”. Para el consumidor de Reino Unido la fortaleza estos vinos se encuentra en que son “crips”, vinos blancos limpios, frescos con ese toque de acidez. Para Miguel Cruina, que hace dos años que ha montado una tienda on-line de vinos, una empresa distribuidora y es Embajador de los vinos de Rías Baixas, tener algún Albariño Rías Baixas en su portfolio es un “éxito asegurado”.

Segundo mercado exterior

Reino Unido es el segundo destino de los Rías Baixas en el extranjero. Las ventas a ese país representan cerca del 20 %. Por ello, el Consejo Regulador cuenta con un Plan de Promoción específico en este país. Además de las visitas de prescriptores, también se ponen en marcha otro tipo de acciones como catas específicas, encuentros con profesionales del sector, showrooms, participación en la London Wine…

En la actualidad, de las 181 bodegas adscritas a esta denominación 109 se encuentran ya en planes de exportación, más de un 56 %. De éstas, 84 empresas exportan sus vinos a Reino Unido, segundo mercado internacional para los vinos de Rías Baixas, con 1.783.633,74 litros vendidos en el último ejercicio.

Participantes

Susy Atkins, revista The Telegraph y Delicious. Es una galardonada escritora de vinos, autora de varios libros sobre vinos y escritora de una columna regular en The Telegraph y la revista Delicious.

Fiona Beckett, escritora de vino en The Guardian. Es una galardonada escritora de comida y vino. Está considerada una de las principales expertas del mundo en maridaje, es columnista de vino de The Guardian. También es editora y colaboradora de la revista de vinos Decanter, así como corresponsal de vinos de National Geographic Traveler Food y colaboradora de Club Oenologique.

Sarah Marsh es Master of Wine, escritora de vinos, crítica de vinos, comunicadora de vinos y enóloga (en cierta medida en Borgoña). Escribe artículos para The World of Fine Wine.

James Viner, escritor de vinos en el Teimpo Tumbridge Wells, es corresponsal de vinos en Kent y Devon, sobre todo de español, también de otros, para The Times of Tunbridge Wells. Además es redactor publicitario de los Decanter World Wine Awards, la competencia de vinos más grande del mundo.

Miguel Crunia, Embajador Español del Vino, sumiller y autor. Actualmente vive en Edimburgo y es originario de Galicia. Es sumiller de formación, educador de vinos españoles y presidente de la Asociación Española de Sumilleres (Reino Unido). Actualmente está escribiendo un libro sobre los vinos gallegos.