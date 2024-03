Guaraná, El Norte, Javier de Los Pecos y otros grandes de los 80, en un nuevo festival en Vilanova

Vilanova de Arousa estrenará festival para “jóvenes canosos”. El "O Son de Vilanova Fest” traerá el 20 de junio a Vista Real un cartel de grandes de la música de los 80, en una cita que quiere consolidarse y seguir creciendo cada año, que ha nacido al amparo de la comisión de fiestas de András y ha encontrado el respaldo del Concello de Vilanova, la Diputación y la Xunta.



La cita se presentó este jueves, en un acto encabezado por el alcalde, Gonzalo Durán. La también bautizada como “Romería Ochentera” traerá a la La Banda del Capitán Inhumano, grupo que ha cambiado de nombre por motivos legales pero que sigue cantando temas como “Qué difícil es hacer el Amor en un Simca Mil”, “Manue no te Arrimes a la Pared” y un largo etcétera. Estará también El Norte, con temas como “Un Diamante es para Siempre”; Bernárdez con The Refrescos y su “Aquí no Hay Playa”; Joaquín Padilla, líder de Iguana Tango; Guaraná y su “La Casa de Inés” y Javier de Los Pecos, con gira por el 45 aniversario.



Las entradas se pueden adquirir en woutick.es, a diez euros más gastos de tramitación.



El teniente de alcalde, Javier Tourís, avanzó que la cita servirá de punto de partida para las Sonatas de Verán. Durán, por su parte, animó a la asistencia, en el sábado previo a San Juan.