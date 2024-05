La Guardia Civil de Vilanova podría necesitar otro local tras elevar su categoría a puesto oficial

El gobierno de Vilanova contó ayer con el voto a favor del PSOE para modificar parcialmente el contrato de alquiler del local de la Guardia Civil para uso distinto a vivienda y con opción de compra. Por su parte, el BNG se abstuvo y Renova no acudió al Pleno en el que se abordó el asunto.



Con todo, los socialistas lamentaron que el contrato se hiciera “en precario”, pues así se establece la obligación de extenderlo un año más, cuando podría ser necesario buscar otro bajo ahora que, lo que nació como un punto de atención e información, recibió hace unos días la consideración de puesto oficial, en sustitución del de Vilagarcía.



Según explicaron, ahora estarían evaluando si las actuales instalaciones cumplen las condiciones en cuanto a dimensiones y, en caso positivo, el grupo de María Vales estaría de acuerdo con la operación, aunque también reclamó al Ejecutivo del PP que “busque unha axuda da Xunta ou do Estado” para financiarla.



Por su parte, la concejala nacionalista, Carmela Alfonso, se abstuvo en desacuerdo con la gestión municipal de este tema. “Non estamos en contra de que a Garda Civil estea en Vilanova, pero estamos falando de que os cartos gastados no alquiler –en su día se señaló en 500 euros al mes– non se poden recuperar e trátase de algo anómalo neste tipo de contratos”, explicó. Asimismo considera que estos gastos debería “asumilos á administración competente” y aseguró que la propia Intervención refleja este detalle. “Ademais, tendo a conta a situación financeira do Concello. Estamos nun plan de axuste e amortizando postos de traballo”, añadió.

"Mientras los narcos paseen y presuman por ahí"

El alcalde, Gonzalo Durán, no recibió demasiado bien su postura y le replicó: “Mientras los narcos paseen y presuman por ahí, vamos a tener la oficina abierta”. Con todo, el regidor mantuvo el tono más conciliador que ofrece desde hace unos meses y tras la especie de guerra fría que mantenía con la oposición. No obstante, no faltaron las quejas por las formas de su gobierno y la portavoz socialista se quejó a la salida del Pleno de que “as comisións informativas deberían chamarse desinformativas porque non se explica nada. Dá igual o tema, sempre nos contestan cun ‘estamos traballando niso’ ou ‘xa se explicará”, lamentó.



En cuanto a las calles, PSOE y BNG aceptaron la propuesta de dedicarle Porta Cacheiras –también mantendrá este nombre– a Xosé Luis Prado Alfonso, uno de los fundadores del Momo; y denominar la próxima a la Praza dos Olmos, sin nombre, como Carlos del Valle Peña, escritor y hermano de Valle-Inclán.