Hacia la igualdad en Cambados | “Teñen que respectarnos coma nós a eles”

Hace años que la lucha contra la desigualdad de género está en la primera línea de la acción política y social. Sin embargo, los mensajes de concienciación todavía no han calado lo suficiente en las nuevas generaciones, o esa es la percepción de técnicos como Laura Castro, encargada del punto morado contratado por el Concello de Cambados por los actos del Día de la Mujer y que también realiza divulgación en centros educativos. Lo dice directamente: “Nas aulas aínda segue habendo desigualdades. Cando facemos formacións vemos que, entrados na adolescencia, sobre todo nesas idades, son moito máis palpables as diferenzas de xénero, se van como instaurando máis, e as redes sociais o estimulan. En Primaria e en Infantil non se notan tanto”.

Experiencias en las aulas

Así respondía ayer a preguntas de los medios de comunicación en un acto de la Concellería de Igualdade con estudiantes del IES Ramón Cabanillas que el 8 de marzo se pospuso a causa de la lluvia. Precisamente, dos alumnas del centro certificaron sus palabras relatando que han sido testigo de situaciones machistas –algunas de gravedad– ante las que se actúa dando parte al profesorado. De hecho, consideran importante seguir trabajando en la concienciación para que sus compañeros “se conciencien de que nos teñen que respectar coma nós os respectamos a eles”. “Estas cosas es como si das clase, y deberíamos tener más porque, por ejemplo, en el fútbol a las chicas no las dejan jugar; si yo quiero jugar, no me dejan. Y en otras cosas quieren ir de primeros y nos regañan o nos dicen alguna barbaridad”. Ambas estudiantes también comentaron que los docentes actúan tomando las medidas necesarias.

Alumos del IES Cabanillas de Cambados en la caravana morada | Gonzalo Salgado

"É importante que teñan unha mentalidade crítica"

Con todo, la técnica considera que algo se está avanzando y explica que, por ejemplo, en el caso de la caravana morada, cuyo uso se ha popularizado en los últimos tiempos como punto de referencia de información y asistencia en eventos, la reconocen y “se achegan a nós”. Para Castro, todas estas iniciativas son importantes, pues “mentres lles poño a pulseira –merchandising– voulle informando dos tipos de abusos, de como identificalos e os sinais de que poden estar sufrindo discriminación, porque hai moitas situacións que están normalizadas e pasan desapercibidas. É importante que os adolescentes teñan unha mentalidade crítica para identificalas, nas relacións persoais pero tamén nas letras das cancións que escoitan, nos videoclips que ven e noutros ámbitos”.

El alcalde y la concejala de Igualdade de Cambados recibieron a los estudiantes del instituto | Gonzalo Salgado

Al grupo lo recibieron el alcalde, Samuel Lago, y la concejala de Igualdade, Fátima Abal. El regidor destacó la importancia de que la administración siga apoyando el trabajo que realizan los centros para divulgar “e reivindicar a importancia do papel da muller na sociedade, en igualdade de condicións, e sobre todo nas matriarcais, como a nosa, pero tamén para concienciar sobre o abuso e a explotación no eido sexual, en temas como a pornografía ou os ventres de aluguer”. De hecho, estas son algunas de las cuestiones abordadas en el manifiesto leído ayer por alumnas del Cabanillas. En el acto también se les hizo entrega de material como agendas, bolígrafos y folletos informativos.