Honores tras 28 años en el centro de salud de Ribadumia

Compañeros, pacientes y amigos quisieron rendir hoy un homenaje a la doctora Margarita Vidal Hereu. La médico llegó en 1996 a Ribadumia y este jueves realizó su última consulta en el centro de salud, antes de su jubilación.



El acto contó con alrededor de un centenar de personas y también con la asistencia del alcalde, David Castro. Fue toda una sorpresa para la homenajeada, que se encontró con el numeroso grupo e incluso con música en directo con un grupo de gaitas. Hubo flores y mucha emoción.

De Cataluña a Galicia

La homenajeada dirigió unas palabras entonces a los congregados, comenzando por un agradecimiento y contando que su vocación estuvo probablemente inspirada en su padrino, que era médico. “Recuerdo que con diez años me llevaba por ahí a ver pacientes por las casas”. Natural de Girona, acabó estudiando medicina. “Conocí a un gallego y me vine a Galicia”. Tras una breve etapa en Cotobade, “me vine posteriormente para Ribadumia, donde he desarrollado toda mi vida laboral, prácticamente”.



Por eso, añadió que “no soy gallega, nací en Cataluña, pero de verdad siento que esta es mi casa. Gracias de verdad”.