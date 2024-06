Un hostelero de Cambados denuncia problemas con los contenedores de Infantas y reúne cien firmas para su retirada

Un hostelero de la Rúa Infantas ha reunido más de un centenar de firmas de otros empresarios, clientes y vecinos de esta calle para reclamar la retirada de los contenedores frente a su establecimiento. Asegura que perjudica a su negocio porque “atrae bichería, como moscas, cucarachas y hace unos días me entró una rata en el local”, se quejó.



No es la primera vez que este local expresa su malestar por la situación de los colectores justo frente a una de sus fachadas. Anteriormente, en ese punto, había unos enterrados que también daban problemas y ahora se han sustituido por estos de superficie, que no han solucionado el problema que asegura padece. Se trata además de un conjunto especial, pues están dentro de unas cajas decorativas de promoción del reciclaje y a veces se cae basura fuera del contenedor, quedando en el suelo, y “no hay un mantenimiento adecuado, eso se queda ahí y no quiero pensar cuando llegue el verano, con el calor”, lamentó Dritan Bezati. Explicó que además se llenan con bastante rapidez.



El hostelero ha solicitado directamente que se retiren y se le busque otra ubicación, pues considera que tampoco da la mejor imagen en una calle patrimonial como esta. Lo hizo mediante un escrito presentado en abril en el Ayuntamiento y acompañado por esas más de cien firmas, sin embargo, a pesar de las promesas recibidas de que se iba a mirar, sigue esperando.