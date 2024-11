Uno de los ídolos megalíticos de Treviscoso marcaría un hito arqueológico en Galicia: “É como atopar un Velázquez”

El profesor ya jubilado Tomás Álvarez recorría de niño el monte de Treviscoso “pañando estrume” para el ganado y en sus juegos infantiles. Treinta años después volvió a asentarse en la tierra de sus orígenes y nunca pensó que su curiosidad por el arte prehistórico resultaría en un hallazgo tan importante. Y es que entre los ídolos megalíticos que ha descubierto hay piezas de extraordinaria calidad respecto a otras halladas en Galicia y una incluso es única. “Non se atopou nada parecido por aquí, é como atopar un Velázquez”, resume el historiador Sindo Mosteiro.



Una vez más, ha sido la revista “Cen Follas” el altavoz de una interesante historia que trasciende de las fronteras locales. En su quinto número, presentado ayer, se incluye un artículo de Álvarez y Mosteiro, al que recurrió el descubridor para certificar científicamente sus sospechas. En 2021 encontró el primero en una finca donde estaban haciendo un desmonte para plantar albariño y en un regreso posterior vio más de una mámoa sin catalogar y destrozada.



Son cuatro en total con una antigüedad que oscila entre los 6.000 y los 5.000 años, pero uno ofrece dudas de ser un ídolo, que no eran más que piedras talladas con motivos –normalmente antropomorfos– representativos de los muertos o de figuras divinizadas y que se colocaban ante estos monumentos funerarios, como “un linde simbólico entre o mundo dos mortos, un espazo sagrado, e o dos vivos”, explica el historiador.



Antepasados de los cambadeses de hoy e incluso podrían ser del propio Álvarez, procedente de una familia arraigada desde hace siglos en Corvillón y que señala la feliz coincidencia de que un apellido materno sea Chantada porque así, en su uso en gallego, se colocaban estas esculturas. “Teño visto moitos en museos, fotografías, etc. Non é que haxa tantos, pero ademais estes son dos máis espectaculares. Foi o descubrimento máis especial que fixen porque é na miña terra e pola importancia”, añade el cambadés, que puede presumir de haber hallado un petroglifo en Barbanza y un molde de piedra para fraguar hachas en el islote de Areoso.

"Para Galicia é importante porque constata as relacións entre o arte megalítico do noroeste co do suroeste, algo que ata o día de hoxe non estaba moi clara"



Mosteiro confirma la “gran calidade”, sobre todo de dos. “Seguramente sexa dos mellor feitos”, añade hablando de Dombate y otros yacimientos que son palabras mayores. Y uno es aún más especial. No es una piedra redondeada sino una placa de granito de seis kilos de peso: “Parécese moito aos ídolos-placa alentexanos –muy habituales en esa parte de Portugal–, pero aquí non se atopara nada parecido, así que para Galicia é importante porque constata as relacións entre o arte megalítico do noroeste co do suroeste, algo que ata o día de hoxe non estaba moi clara”.



En el artículo dan más detalles sobre las malogradas mámoas de Treviscoso esta piezas que ahora se entregarán al Concello. A Álvarez le gustaría que sean expuestas en Cambados, como la primera, que está en el Museo do Viño. También a Mosteiro, quien también quiere poner en “valor” a gente así, que “as atopa e as entrega, non fai espolios”.