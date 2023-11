El Cabanillas de Cambados se lleva un premio del festival internacional MICE con su corto “50 é unha vida”

El IES Ramón Cabanillas se ha llevado un premio del público en la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE) por su cortometraje “50 é unha vida”. En su creación participó alumnado de primero de ESO y estuvo dirigido por el profesor de Literatura Galega Xosé Francisco Noia, quien ayer destacó la importancia de este reconocimiento, en el que competían con creaciones incluso de otros países.



La gala de entrega tuvo lugar hace unos días en Valencia, pero el grupo cambadés no pudo acudir ante el elevado gasto de desplazamiento y teniendo en cuenta que el premio no incluye ninguna cuantía económica. No obstante, es un prestigioso reconocimiento a este trabajo audiovisual creado con mucho mimo para conmemorar el 50 aniversario del instituto, que se celebró el año pasado.



Los propios alumnos daban muestra de ello el día en que se enteraron de que el público les había concedido su galardón al ser el corto más visto, con más de 8.800 visualizaciones hasta el momento de la votación. Los profesores les dieron una sorpresa para comunicárselo. En concreto, lo pusieron en una pizarra y cuando los estudiantes la voltearon vieron escrita la gran noticia, dando grandes muestras de alegría. Para su creación contaron con el que durante muchos años fue profesor del Cabanillas, el también investigador Manuel Núñez.



Desde el centro también quisieron agradecer las muestras de apoyo. Y quien quiera disfrutar de esta pieza y del documental “A memoria das aulas”, elaborado también por alumnos para el aniversario, puede visualizarlos en su canal de Youtube.