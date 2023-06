El IES Cabanillas estrena en el Auditorio un documental y un corto de los alumnos para conmemorar su aniversario

El IES Cabanillas estrena este viernes, a las 21 horas, en el auditorio, un corto y un documental con testimonios de tres generaciones sobre cómo ha evolucionado la educación en O Salnés y que han sido creados por su alumnado en el marco de la celebración del 50 aniversario.



Estudiantes de Tercero de ESO han dado vida a “A memoria das aulas”, una pieza que resulta de conversaciones con familiares, docentes antiguos y actuales, alumnos, etc. Que permitirá “descubrir como foi cambiando o ensino e como se ampliaron as posibilidades da mocidade coa aparición do primeiro centro de ensino secundario na comarca, a partir de 1972”. Además, conversaron con exalumnos como Juan Galiñanes y Sabela Pillado, que hoy son reconocidos profesionales del mundo del cine. Toda la experiencia fue compartida en el blog https://amemoriadasaulascabanillas.blogspot.com y en Instagram. También se puede ver un adelanto en este vídeo:



El corto es obra de alumnos de primero de ESO, se llama “50 é unha vida” y evoca los vínculos con el instituto de un profesor, hoy ya jubilado, durante diferentes etapas vitales. Como actores contaron con compañeros y todo tipo de trabajadores y además fue finalista en el festival audiovisual escolar Olloboi 2023. Puede verse un adelanto aquí:

Estas y otras iniciativas forman parte del programa “Luces, cámara... a falar!”, impulsado por la biblioteca, el Equipo de Dinamización da Lingua Galega y el Departamento de Galego y que está “enfocado a crear espazos que favorezan o uso oral da lingua por parte do alumnado, que precisa afianzar a fluidez falando galego”. Puede verse un adelanto de "A Memoria das aulas" en este vídeo.