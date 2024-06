El IES Cabanillas recibe el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer

El instituto Ramón Cabanillas de Cambados acaba de recibir el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Se trata de un galardón que reconoce experiencias educativas, proyectos o propuestas pedagógicas destinadas a “sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible”.



Convocado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, junto con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; el centro cambadés resultó merecedor del premio por su proyecto “Tecendo os Fíos dos ODS”.



La iniciativa se basó en los objetivos de la agenda 2030: “Recuperar unha labor tradicional, traballar a igualdade de xénero, o consumo responsable, a sustentabilidade, o respecto polo medio ambiente e buscando a participación activa do alumnado”, valoran desde el centro.



Así, propusieron una actividad colectiva para alumnos y profesores en su tiempo libre, como es la práctica del ganchillo. “Alumnado, docentes e familias do noso centro e dos colexios CEIP de Corvillón e o CEIP bilingüe Enrique Barreiro Piñeiro de Vilariño, confeccionaron unha colcha que se colgou no balcón do Concello de Cambados para reivindicar a igualdade o 8 de marzo”, explican. Además, actualmente trabajan en la elaboración de “manguitos sensorias para as persoas con alzheimer e participando na campaña mundial ‘Tu puntada tiene un Hilo’, contra a violencia sexista”.



Como término del proyecto, el centro organizó, en colaboración con la Concellería de Muller e Igualdade, la primera edición en Cambados del Día Mundial de Tejer en Público. “Nel participaron conxuntamente o noso alumnado e profesorado, os colexios mencionados e asociacións do concello como Asociación das Saíñas de Castrelo, Asociación Con de Xido de Castrelo, Asociación A Seca de Corbillón e Asociación O Batuqueiro de Vilariño”. El premio consistirá en un diploma. El acto de entrega se celebrará el miércoles 26 de junio a las 17:30, en Madrid, en la sede de Aecid. Los premiados participarán también en un Seminario de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global que se celebrará del 17 al 26 de junio de 2024 en Bolivia.