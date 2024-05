El IES Sanxenxo celebró sus bodas de plata en un acto que reunió a los 5 directores de la historia del centro

El IES Sanxenxo celebró a última hora de la tarde de ayer sus 25 años de historia con un acto en el exterior de sus instalaciones y que reunió a los cinco directores del centro, exalumnos y miembros de la ANPA, y también autoridades como la concejala de Educación, Nati Parada, y el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, que destacaron la trayectoria formativa del centro. También asistieron los ediles de Cultura y de Deportes, Elena Torres y Marcos Guisasola, respectivamente.

Durante las intervenciones, la concejala de Educación incidió en que “son moitas as familias que pasaron por este centro, moitos os mestres e mestras que ensinaron e moito o alumnado que se formou non só na parte educativa senon tamén na formativa como persoas. Porque os mestres no só transmitimos coñecementos senón que colaboramos en formar persoas”.

El profesor de música Marcial Ruiz fue el encargado de poner la banda sonora al evento, en el que se inauguró un mural en una de las paredes del gimnasio, “Camiño das palabras”, que fue realizado por la artista Natalia Umpiérrez y en el que se recopilan palabras de autores gallegos, como Neira Vilas, durante su visita al centro.

Además, en la entrada del centro educativo, y haciendo un guiño a la temática en la que está trabajando a lo largo de este curso académico, el cine, se descubrió en el suelo una ‘estrella de la fama’ en la que se puede leer “25 anos. IES Sanxenxo, un centro de cine”.