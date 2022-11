A Illa abrirá un micro en un acto público a quien quiera compartir su vivencias del Prestige

El Concello de A Illa prepara una jornada para recordar la catástrofe ambiental del Prestige, ahora que se cumplen veinte años de aquellos hechos. La cita será mañana sábado, a partir de las 19 horas, en el auditorio municipal. La jornada incluirá exposición fotográfica, una proyección documental, una charla y la apertura del micro a todas aquellas personas que quieran compartir públicamente sus vivencias y recuerdos de aquel acontecimiento.





Pasado y futuro

La edil de Medio Ambiente, Gabriele von Hundelshausen, explica que “falaremos do que pasou”, “pero tamén de futuro, do aprendido, do que debemos facer, da importancia do coidado do medio”. La jornada se abrirá con la exposición de fotografías tomadas entonces por Víctor Mejuto.





Se proyectará después el documental “Carcamáns”, de Marcos Nine, realizador premiado en su día en los Mestre Mateo. El corto elegido para la ocasión narra justamente la historia de una villa que se paraliza por completo para dedicarse a impedir que las manchas de fuel lleguen a las playas.





A continuarán se abrirá el micrófono: “Cativos que recordan a tesión colectiva daqueles días, mariñeiros xubilados, mariscadoras e voluntarias que participaron activamente na marea solidaria que invadiu a costa porán voz a unha experiencia moi presente e compartirán opinión con quen, a nivel local, coordinaban os operativos de limpeza”, indican desde el Concello.