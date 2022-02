A Illa aprueba el mayor presupuesto de su historia con críticas por endeudarse a 20 años en un crédito de 1,1 millones

El Concello de A Illa aprobó ayer el mayor presupuesto de su historia, un documento que alcanza la cifra inédita de 5,6 millones de euros, lejos de los 3,5 que rondaba en los últimos ejercicios. Un paquete de grandes obras —que beben de un inédito doble Plan Concellos y de una operación de crédito— disparan las cifras, que no convencieron, en absoluto, a la oposición.





La votación fue, además, inu­sualmente ajustada: La ausencia de la edil Rosi Viana, confinada por ser contacto estrecho de un positivo covid, dejó al gobierno sin la mayoría absoluta, por lo que el alcalde, Carlos Iglesias, tuvo que recurrir a su voto de calidad para deshacer el empate entre los cinco “sí” del gobierno y los cinco “no” de PP y BNG.





Estos dos grupos afearon, especialmente, la citada operación de crédito: 1,07 millones que el Concello contrata en el banco, a pagar en veinte años, lo que supone una amortización anual de unos 53.600 euros, con unos intereses de cerca de 6.000 euros en cada ejercicio. Ambos grupos acusaron al ejecutivo de “hipotecar o Concello” durante dos décadas, fruto, consideran, de la “improvisación” o del “electoralismo”, con un mandato municipal que mira ya hacia la próxima cita con las urnas.





El referido préstamo servirá para cofinanciar varias de las actuaciones centrales, la que más, la reforma de la Praza de O Regueiro, que se lleva 625.000 euros del millón del préstamo. El resto se dedicará a aportaciones para el cambio de la pasarela de O Naval y una nueva humanización en Os Castriños, donde se hará una obra de “mobilidade sostible” y también nuevas canalizaciones de saneamiento y pluviales.

Además, el presupuesto incluye financiación para la transformación de la Avenida Castelao, el otro de los grandes proyectos. Tanto para esta actuación como para O Regueiro se contará también con una importante inversión de la Diputación. De hecho, el gobierno de A Illa ha optado por acogerse a una opción que la institución provincial permite por primera vez: Disponer en una sola anualidad de los fondos para obras del Plan Concellos de 2022 y de 2023.





Mejora de otros viales y la creación del nuevo aparcamiento en la Avenida Castelao son algunas de las otras inversiones incluidas en el documento económico, que también destina montantes importantes a gastos de personal (1,4 millones) así como a gasto corriente en bienes y servicios (1,6 millones). En lo referente a asignaciones a clubs y asociaciones, destaca el aumento de la partida a entidades deportivas, para hacer frente a la difícil situación que atraviesan al no poder obtener financiación con las fiestas gastronómicas del verano, por el covid. A la Asociación de Empresarios van 15.000 euros para mantener el programa mensual de sorteos con vales de compra que lleva dos años de éxitos. Para la Festa do Carme se reservan 8.000 euros.





Duras críticas

PP y BNG censuraron además que no se cumpliese el principio de estabilidad presupuestaria. “Aínda sendo legal, compromete a capacidade económica do Concello”, opinó el nacionalista David Mochales. Y no cumple, subrayó desde el PP Juan José González, “non por poucos cartos, senón por case a totalidade do préstamo, por máis dun millón de euros”.





El conservador considera que hay un sobresfuerzo económico que atribuye a una “clara estratexia de precampaña electoral” de acuerdo “coa Deputación”. Se reafirmó en tal convicción al señalar que en el gobierno local “tiveron unha planificación escasa nestes anos”, con ejecución de pocos proyectos y soluciones, “e agora véñenlle as ideas a tombos”, recriminó. Sobre O Naval, lamentó que el grupo socialista no consiguiese que fuese Costas quien financiase la obra. También insistió González en una “falta de transparencia” y de información a la oposición: “Presentan uns proxectos que piden que lles aprobemos, pero que aínda non están feitos. Parece que imos votar un sobre sorpresa dun concurso de televisión”, ironizó.





Mochales coincidía en parte al señalar que “estes presupostos son reflexo destes sete anos: Tentar subir agora todas esas inversións endebedando ao Concello”. Esa carga a dos décadas vista lastra, advirtió, la posibilidad de sacar adelante otros proyectos de interés municipal, por ejemplo, “un plan de vivenda”, ya que mantiene que “non hai forma de vivir de alugueiro en A Illa”. Sobre el crédito, lo ve “ilóxico” cuando desde el ejecutivo “levan sete anos presumindo de superhábit”.





El regidor apuntó, en todo caso, que tanto la obra de O Regueiro como la prevista en Castelao aspiran a fondos de reconstrucción. Si todo sale como se espera, estos regresarán ya la mayor parte de la inversión que se financia con cargo al endeudamiento.