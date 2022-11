A Illa asume la eliminación de maleza en el vial de O Xufre ante el “pasotismo” de la Xunta

El gobierno local de A Illa acusa nuevamente a la Xunta de “pasotismo”. Ahora, a raíz de la falta de atención de la PO-299, el llamado vial a O Xufre. El Concelllo asume con personal propio la eliminación de maleza de la mediana de esta carretera, ya que las plantas ornamentales “medraron ata alcanzar un tamaño que impide a visibilidade dos vehículos convertendo o tránsito por esta vía nun perigo tamén para os peatóns”, lamenta el concejal de Servicios, Luis Arosa.





El edil recuerda que esta carretera es competencia del gobierno gallego, por lo que declaró que “a Xunta non sabe onde queda A Illa de Arousa. Por non vir, aquí non veñen nin limpar as herbas das medianas, deixan que se faga unha selva”.





Además, desde el ejecutivo reclaman nuevamente a la administración autonómica la vieja demanda de dotación de iluminación de este vial hasta O Aguiúncho, reclamación que obtuvo respaldo unánime en Pleno.





“Démoslle traslado á Xunta, pero nada se soubo”. El concejal también recuerda que el tramo que ahora cuenta con iluminación la tiene porque la instaló el Ayuntamiento, ante el “pasotismo” de la Xunta.





“Se facemos un repaso polas infraestruturas da Xunta en A Illa, desde a ponte de entrada ata o estado dos portos, comprobamos que levan moitos anos sen facer investimento ningún”, afirmó.