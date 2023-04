A Illa cambia de empresa de la basura tras la sentencia ganada por FCC

A Illa ha hecho efectivo con la entrada de este mes de abril el cambio de la empresa que explota su recogida de basura, en cumplimiento de una sentencia. El fallo judicial declaró nulo el contrato adjudicado hace seis años en favor de Valoriza y obligó a volver a adjudicar teniendo en cuenta una nueva puntuación, decantándose en favor de FCC.



Estos días ha sido visible ya el cambio de contenedores en el municipio. Preguntado por este asunto, el alcalde, Carlos Iglesias, confirma que el nuevo contrato, aprobado en septiembre por el Pleno, puso de fecha de inicio del servicio este mes de abril. Por ello, Valoriza se ha retirado ya, asumiendo el servicio FCC.

Material nuevo

El regidor explica que el contrato inicial con Valoriza se había firmado por doce años, de los que se prestaron efectivamente seis, hasta la firmeza de la sentencia que lo anula. Al no completar esos doce años, “o material, como os contedores e o camión”, no entran a formar parte de los bienes del Concello, sino que quedan todavía como propiedad de la mercantil saliente. Por ello, Valoriza se los ha llevado tras dejar la prestación del servicio y, por ello, la nueva mercantil debe introducir los suyos propios.

Por ahora sin noticias

En cualquier caso, desde el gobierno local, el alcalde explica que por ahora desconocen si Valoriza presentará algún tipo de reclamación a mayores, ya que, aunque estuvo prestando el servicio seis años y se lleva el material, quedarían otros seis años de contrato si este no fuese anulado. Por ahora, “non chegou nada”, confirma el primer edil.



El Pleno de septiembre adjudicó de forma definitiva el contrato de la basura y la gestión del punto limpio a la empresa FCC por 12 años y un total de 1,68 millones de euros. No es infrecuente que se presenten recursos en contratos millonarios de gestión de residuos. En este caso, FCC recurrió y, tras cinco años de pasos administrativos y judiciales, una sentencia terminó dando la razón a esta empresa, que finalmente se llevó la adjudicación del servicio.

El PP teme una reclamación

El Partido Popular de A Illa se pronunció también en redes a raíz del cambio de empresa en la prestación del servicio de recogida de basura.



“Non sabemos que tipo de reclamación fará Valoriza ao Concello, porque eles non teñen a culpa de que puntuaran mal”, valoran sobre la posición en que queda la empresa saliente.



Recuerdan que fue en el año 2016 cuando el Ayuntamiento insular “adxudicoulle a empresa Valoriza o contrato de recollida de residuos municipais, por un período de doce anos” y “baixo uns criterios valorados por unha empresa que contratou o grupo de goberno”, subrayan.



“Seis anos despois faise firme unha reclamación da empresa FCC ante os tribunais de Xustiza”, un pronunciamiento que adquirió firmeza y que “vén a dicir que as cousas non se fixeron ben e que a empresa gañadora no ano 2016 debería ter sido FCC e non Valoriza”, indican en el PP.



“Así que condénase ao Concello a cambiar de empresa e repoñer o dano causado adxudicándolle o servicio a FCC”, concluyen desde el grupo municipal popular.