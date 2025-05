A Illa comienza la construcción del nuevo mirador en el paseo de O Naval, con fondos europeos

El Concello de A Illa dio inicio esta semana a las obras de construcción del nuevo mirador en la zona de O Naval, una actuación que cuenta con fondos europeos Next Generation y en la que se invertirán 48.243,52 euros.



La idea, recordó ayer el alcalde, el socialista Luis Arosa, es la “conversión dunha área de tránsito rodado nunha praza-miradoiro de uso eminentemente peonil”. “As obras céntranse no aterrazado dun espazo estratéxico entre dúas vivendas, onde se configurarán unhas bancadas orientadas cara ao mar que permitirán gozar de vistas privilexiadas”, añade el primer edil.



El proyecto incluye la canalización de la red de iluminación y de recogida de aguas pluviales, la creación de soleras de hormigón con detalles de adoquinado y la instalación de bancos de madera, “buscando non só a mellora estética senón tamén a funcionalidade e o benestar dos veciños, en liña cos principios de sostibilidade” de las últimas actuaciones.



El plazo estimado de obra es de dos meses, con uno de garantía de 24.



“Espérase que este novo miradoiro, unha vez finalizado, se converta nun punto de encontro e lecer para a veciñanza da Illa de Arousa, ofrecendo un lugar idóneo para a contemplación da beleza natural da ría e un espazo renovado no corazón do paseo do Naval para o goce da veciñanza”, concluye el alcalde.