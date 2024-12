A Illa convoca el 26 el Pleno de las viviendas turísticas que fuerzan los populares y estos critican la fecha

El PP de A Illa de Arousa cargó ayer contra el bipartito local por la fecha en que han decidido convocar el Pleno sobre la polémica con las viviendas de uso turístico. Los populares habían solicitado esta sesión extraordinaria y su mayoría bastaba para forzar al ejecutivo local a convocar y celebrar este debate. Eso sí, la competencia para fijar el día y la hora seguía siendo de Alcaldía y la decisión del cuándo no ha sentado nada bien en las filas de los conservadores.



La cita fue fijada para este próximo jueves, día 26, a las 13 horas. Para la formación que lidera Matías Cañón, la fecha solo demostraría la intención del gobierno local de “agochar no medio do Nadal o Pleno extraordinario” solicitado, insisten, para “reverter a suba brutal de taxas, do lixo e do saneamento, das vivendas turísticas”. Acusan a PSOE y BNG de obrar así para “tratar de tapar a senrazón deste sablazo sen sentido e as súas vergoñas con esta medida”.

En la mesa desde el día 5

En el PP recuerdan que su solicitud para celebrar el Pleno se presentó el pasado 5 de diciembre. “Aínda que a convocaron no prazo legal, tiveron tempo de sobra para celebrala antes das festas sen causarlle prexuízos aos membros da Corporación nunhas datas máis propias de estar coa familia e coa intención de diminuír o impacto das razonables protestas” de los “229 veciños de A Illa afectados”, valoran.

La polémica con las tasas

Desde el PP mantienen viva la controversia generada a respecto de un cobro mayor de las tasas de alcantarillado y basura a las viviendas de uso turístico, frente a las de residencia habitual.



Hablan de “forte incremento fiscal” y señalan que comparten “o malestar dos propietarios destas vivendas”, por lo que se comprometen a “tratar de seguir defendendo os seus dereitos neste Pleno”, “xa que os propietarios das 229 vivendas de uso turístico de A Illa son veciños, xente común que busca sacar a súa familia adiante, e non multinacionais que só queren facer negocio”, valoran.

Cañón tilda la medida aplicada por el bipartito de “auténtica inxustiza tributaria, xa que vai totalmente en contra dese principio do que alardea a esquerda de ‘quen contamina, paga’, posto que estas residencias turísticas úsanse moito menos que as comúns, xa que en A Illa non hai turismo todo o ano e limítase a tres ou catro meses”. Por ello, argumenta en la línea de los propietarios afectados, estas viviendas turísticas generarían “menos residuos”.



“Entendemos que é unha medida sectaria e ideolóxica, porque así o admitíu o propio BNG como promotor da mesma, contra o turismo no noso municipio e nós somos os primeiros que queremos que sexa unha actividade ordenada, porque temos que protexer A Illa, pero tampouco imos bunkerizar o noso concello e por iso estamos en contra desta persecución”, declara Matías Cañon.

El concejal es consciente de que lo más probable es que PSOE y BNG “non van dar o seu brazo a torcer”, “pero nós seguiremos loitando polos veciños e defendendo os seus intereses”.

Decisión política

Desde el bipartito defendieron en pasadas sesiones en las que ya se debatió sobre esta cuestión que se mantendrían las tarifas tal y como están, tras una reciente rebaja. Gravan más a las viviendas de uso turístico por considerar que su finalidad no puede compararse con el uso de residencia habitual, habiendo beneficio económico. Además, hacen una defensa de la necesidad de armar políticas para contener este tipo de actividades, ante el problema tanto de la masificación turística como del cada vez más difícil acceso a la vivienda habitual.