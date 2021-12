A Illa se desmarca de la idea de variar la villa con la que comparte pediatra y aspira a uno propio

El gobierno local de A Illa no está por la labor de aceptar alternativas que no supongan la dotación de un pediatra propio en su centro de salud. Somos Ribadumia está explorando con la gerencia del área sanitaria la posibilidad de buscar alternativas prácticas que al menos permitan recuperar parte del servicio. Esa posibilidad pasa por cambiar el municipio con el que comparten pediatra: A Illa. Los ribadumienses plantean compartirlo con Meis, un municipio vecino mucho más próximo, cuyo desplazamiento cause menos reticencias a algún facultativo para aceptar ese contrato.









“Mellores contratos”





El regidor isleño, Carlos Iglesias, no comulga con esta alternativa. “Para nós, compartir un pediatra, sexa con quen sexa, é una solución de mínimos, absolutamente insuficiente, sexa con Ribadumia, Cambados, Vilanova ou con quen sexa. Temos población infantil suficiente como para ter pediatra propio” subraya molesto con la Xunta. “Isto é sinxelo: Antes aquí tiñamos pediatra, agora non o hai. Iso é un recorte”, valora sobre el hecho de que para la atención sanitaria ahora a menores haya que desplazarse a Cambados.



Frente a la idea de intentar atraer médicos interesados haciéndoles el desplazamiento más corto entre sus dos destinos, Iglesias tiene claro que lo que debiera hacer Sanidade es “pagarlles a estes profesionais as nóminas que ten que pagar”, ya que entiende que resulte poco atractivo para “un pediatra que cobra 1.100 euros” el que “teña que poñer o seu coche para vir aquí, logo marchar a media mañá a outra vila, marchar a comer e veña pola tarde”.



“Eu son fillo de médico e as condicións laborais nos anos 80 nesta profesión eran moito mellores”, lamenta, reiterando su petición de mejoras laborales.