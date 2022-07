A Illa pide que se retiren las embarcaciones abandonadas varadas en el muelle de O Naval

El Concello de A Illa ha lanzado un llamamiento para localizar a los propietarios de las embarcaciones viejas o dañadas que están varadas y sin uso en las inmediaciones del muelle de O Naval. Un mecanismo que funcionó en otros puntos del municipio en los que –nada más colgarse el aviso– se logró localizar a los dueños para que se deshiciesen de los restos de sus barcos y dejasen limpia la zona. Algo que –al menos de momento– no ocurre en O Naval. El aviso lleva ya unos días colocado y todavía no se ha localizado a los dueños de varios barcos. La intención del gobierno local no es otra que sean los propios propietarios los que reclamen los restos. De lo contrario será la administración local la que procederá a la retirada de estas embarcaciones totalmente en desuso, no solo por la mala imagen que dan en la zona, sino porque pueden suponer un peligro en cuanto a seguridad.



Un llamamiento de estas características también lo lanzó el Concello de Vilagarcía hace unos días respecto de las embarcaciones que había varadas y abandonadas entre el arenal de A Concha y el de A Covacha, en Carril. Un llamamiento que tuvo éxito, dado que prácticamente la totalidad de los propietarios reclamaron sus barcos.