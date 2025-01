A Illa pide una reunión con Portos sobre la reversión pendiente de O Regueiro y O Campo

El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, solicitará formalmente una reunión con Portos de Galicia para abordar los procesos pendientes de reversión de uso y titularidad de terrenos litorales como la Praza de O Regueiro y el de O Campo, en las inmediaciones de la Casa Consistorial.



El socialista mostró su agrado por la aparición estos días de diferentes informaciones relativas a acuerdos con otros municipios para acelerar o comprometer la reversión de terrenos costeros hasta ahora calificados como portuarios en favor de la administración local.



Sin embargo, lamentó que no se haya incluido hasta el momento al Ayuntamiento de A Illa en esta ronda de encuentros o negociaciones. “Alegrámonos moitísimo de ler e escoitar estas noticias, pero ben, desde o Concello de A Illa hai moitísimos anos que se pedira a reversión da Praza do Regueiro e aínda agora non sabemos nada dela”, criticó. “Só que está en trámite”.

También en O Campo

El regidor añadió que “esperamos que o seguinte Concello será o de A Illa” en tomar parte en estas conversaciones. En todo caso, anunció entonces que pedirá esta reunión directamente al ente público gallego, “para saber como vai o trámite desa reversión da Praza do Regueiro”. Y aprovechará la ocasión para interesarse por la reversión de los terrenos de O Campo, la citada zona donde se ubica la Casa Consistorial.



Se trata de dos amplios espacios que no cuentan ya con uso portuario sino que se configuran como entornos urbanos y peatonales de uso general.