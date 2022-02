A Illa pone en marcha el compostero de O Lagartiño para dar servicio a 250 vecinos

A Illa ya tiene en funcionamiento su quinto compostero comunitario. La puesta en marcha fue ayer en O Lagartiño, que se une así a los centros que funcionan desde hace tiempo en O Naval, O Furado, As Laxes y el punto limpio.



El de O Lagartiño tiene capacidad para tratar los residuos orgánicos de unas 250 personas. Se podrán beneficiar de él los residentes en las viviendas de O Pombal, así como los de edificios de las calles Outeiro y O Cabodeiro. Dispone de diez módulos de compostaje y ayer, durante más de dos horas, hubo una jornada explicativa sobre su funcionamiento. Participaron en ella un buen número de vecinos.



La concejala de Medio Ambiente, Gabriele von Hundelshausen, resume el procedimiento a seguir. “Como no resto dos centros de compostaxecomunitaria, apenas se lle pide á veciñanza que separe os residuos orgánicos na súa casa, os deposite no módulo de achega e tape coa mesma cantidade de material estruturante, isto é, restos de poda triturados. O persoal técnico municipal é o encargado de realizar os traballos necesarios e controlar as condicións do proceso para que este se desenvolva correctamente e resulte na obtención dun compost moi apreciado entre a veciñanza”.



Como los otros centros comunitarios ya están a pleno rendimiento —solo el de As Laxes gestionó más de once toneladas en su primer año—, ayer se ofreció también muestras del abono obtenido a los vecinos que se acercaron a la actividad de puesta en marcha.



El Concello trabaja además en un estudio técnico de gestión y prevención de residuos, para seguir reduciendo la basura que se envía a incinerar a Sogama y dentro de los objetivos de la UE y la Autonomía para el horizonte de diciembre de 2023.