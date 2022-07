A Illa recupera hoy sus fiestas gastronómicas con incertidumbre sobre las ventas

El paseo marítimo de O Cantiño de A Illa vuelve hoy a ser escenario de mariscadas populares. Lo hace tres años después de la última, tras el paréntesis pandémico. Un bienio negro también para la financiación de los clubs deportivos locales, cuyos ingresos beben en gran parte de estas fiestas gastronómicas del verano, cortadas de raíz hasta hoy.



La XV Festa da Navalla abre hoy la espita. Esta vez asume su organización el Club de Baloncesto Dorna. A ellos les toca testar cómo responderán los comensales y no ocultan su temor a un frenazo en las ventas, en medio de esta situación de alza de precios, tanto de la cesta de la compra como de la energía. Así lo expresaba ayer el portavoz del club, Luis Chaves: “Non sabemos despois da pandemia se a xente está con ganas disto ou non. Ou, aínda tengo ganas, se se animarán, tal e como está economía, entre a subida da luz, o gas e os prezos en xeral”. A ello se suma el arranque del Albariño también hoy en Cambados, que puede restar afluencia.



Por todo ello, explica que “estamos sendo precavidos”, rebajando en un tercio las cantidades de marisco que se solían reservar antaño. Si otros años partían de una compra previa de unos 1.200 kilos de navaja, en esta ocasión han dispuesto entre 750 y 800 kilos.



“Tal e como está a economía, non sabemos se a xente irá máis a polas croquetas ou ás navallas”, estas últimas, el plato estrella y de mayor precio, a 13 euros.









El menú





La carta disponible es amplia, con precios que, pese a la subida general, siguen siendo populares. Además de las navajas, al otro extremo del menú lo más barato será la ración de tortilla, a 3,50 euros; seguida de la de empanada, tanto de atún como de mejillón (4 euros); la de pimientos de Padrón (5 euros), mejillones al vapor (6 euros), fideuá (6,50 euros), mismo precio que las croquetas y la paella. No faltarán tampoco los mejillones tigre. Ni la posibilidad de comprar una tortilla entera por 12.



La fiesta arrancará hoy y seguirá hasta el domingo, incluido. El despacho de producto comenzará sobre las 12:30 del mediodía, hasta aproximadamente las 16 o las 17 horas. Por la tarde-noche, se volverán a abrir las ventas a partir de las 20 horas.



Los beneficios que puedan obtenerse de estas fiestas irán, como de costumbre, a financiar las escuelas deportivas y clubs de A Illa, en esta cita concreta de la navaja, en favor de los organizadores del Dorna de Baloncesto. “Estes dous anos”, sin fiestas, “foron fatais. Así que agora, como quen di, empezamos de cero. Rezamos para que vai ben, porque se non, non sabemos que imos facer”. A pesar de las dudas, el reclamo sigue jugando a su favor: Buen marisco, exitosas recetas, enclave junto al mar y precios contenidos.