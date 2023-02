A Illa reordenará la Rúa Castriños con una inversión de 173.000 euros del Plan Concellos

El Ayuntamiento de A Illa anunció ayer obras en la Rúa Castriños, que afectarán al tráfico y supondrán una renovación de este espacio, en el tramo que enlaza con las calles Aransa y Bouzas. La inversión es de 173.479,22 euros, con cargo al Plan Concellos de la Diputación provincial.

Las actuaciones



Se actuará en una superficie de 863,16 metros cuadrados, especialmente degradada y tomada por los baches. Se reordenará el tráfico, se renovará el firme y se aprovechará el levantamiento de la calle para instalar también nuevas canalizaciones de servicios: Aguas fecales, residuales, pluviales, energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones. Finalmente, se contempla el pintado de la nueva zona en la que se distribuirá el espacio de estacionamiento.



El concejal de Servicios y candidato socialista, Luis Arosa, valora que era “urxente” renovar la seguridad vial en este entorno, con un “visible desgaste”.



“Esta actuación permítenos avanzar no noso proxecto global de transformación das superficies públicas para gañar espazo e seguridade para as persoas. Nesa liña van todas as actuacóns que estamos a acometer”, subrayó el concejal a respecto de este nuevo proyecto.