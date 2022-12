Imponen una fianza de 230.000 euros al buque sospechoso del chapapote de A Illa para poder dejar el puerto de Vigo

Una avería y un posterior sentinazo de un buque portacontenedores se manejaba ayer como causa más probable de un vertido de fuel que hizo revivir la pesadilla del chapapote en A Illa de Arousa, tan solo unas semanas después del vigésimo aniversario de la tragedia del Prestige.



El buque "Wec Vermeer", portacontenedores de bandera chipriota, de 21 años, 134 metros de eslora y que ayer estaba amarrado en Vigo, centraba las miradas de las autoridades. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra confirmaban que la investigación incluía a este barco como una de las causas más probables del vertido detectado este martes por la mañana en Arousa. Y que se ha impuesto sobre él una fianza de 230.000 euros: Hasta que la abone, no podrá abandonar el puerto vigués.

La hipótesis que cobraba fuerza apuntaba a una posible avería en un tanque de combustible, que había derivado hacia una de sus bodegas, produciendo finalmente una descarga al mar que estimaban en unos 150 litros de fuel.

Alertó del vertido

El buque había alertado de vertido este pasado domingo, sobre las 16:50 horas, cuando se encontraba navegando a unas seis millas al oeste de la isla de Ons, en su ruta de Bilbao a Vigo. Fue entonces cuando comunicó la incidencia descrita al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) Marítimo en Finisterre.

Conocido el aviso de un vertido al mar, la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa solicitó la movilización del buque de Salvamento Marítimo "María Pita", con puerto base en Vigo, que permaneció en las inmediaciones del buque "Wec Vermeer" hasta que la falta de visibilidad impidió seguir la inspección visual de la zona. Desde la Subdelegación confirman que, entonces, no se encontraron restos de fuel.

Una simulación tras la pista del fuel

El lunes no fue posible que salieran medios aéreos a reconocer la zona debido a las malas condiciones meteorológicas. Una labor que sí se pudo desarrollar ayer martes. Un avión de Salvamento Marítimo peinó la zona donde una simulación de deriva realizada por el CCS Finisterre estimaba el punto donde sería posible encontrar restos del vertido. Con todo, esa inspección aérea resultó también negativa, sin rastro de fuel en el mar, confirman las mismas fuentes.

Evidencias a bordo del vertido

En aquel puerto de la ciudad olívica seguía ayer retenido el barco. El portacontenedores arribó a Vigo sobre las 21:45 del domingo y, ya el lunes, inspectores de la Capitanía Marítima de Vigo peinaron el barco para verificar la información radiada el domingo. Esa inspección concluyó ayer martes y determinó que "existen evidencias de que el buque efectúo una descarga al mar de fuel-oil". Eso sí, por el momento "no se puede precisar" la cantidad vertida al mar, si bien insisten en que los responsables de la embarcación habían declarado unos 150 litros de fuel.

Expediente sancionador y fianza

Desde la Subdelegación explican que se abrirá al barco, por parte de la Capitanía Marítima de Vigo, un expediente administrativo sancionador, que podría derivar en una multa. Este expediente, además, genera la retención del barco en el puerto de Vigo. Rada de la que el "Wec Vermeer" solo podrá salir cuando terminen las reparaciones necesarias y deposite en la Caja General de Depósitos una fianza o garantía por importe de 230.000 euros. Se trata de una cantidad que se retiene de manera preventiva, para, en su caso, poder hacer frente tanto a los posibles costes de limpieza de los restos de contaminación, como a la posible sanción que pueda recaer en la resolución del expediente sancionador por descarga contaminante al mar.

El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, quiso agradecer públicamente a la Subdelegación la “permanente comunicación” en la jornada de ayer, a través de la que tuvo conocimiento de la avería y retención del barco. También la “axilidade” en la “cesión de medios” al Concello para la limpieza de arenales “no caso de que se acheguen ás costas de Arousa novos restos destes vertidos”.

El chapapote

Oficialmente, "está por determinar" que la contaminación detectada ayer en A Illa "pertenece a la descarga del buque retenido". Será necesario realizar análisis de los restos de fuel recogidos en la localidad arousana y cotejarlos con el fuel del barco, a fin de confirmar oficialmente si se trata o no del mismo carburante. Con todo, las propias fuentes oficiales apuntan que la hipótesis "más probable" es que las manchas de fuel de A Illa puedan ser consecuencia de este vertido.

Detalle de una de las manchas en tierra, mezclada con restos de algas I G. Salgado

En la localidad insular, el vertido se descubrió ayer por la mañana. La playa de Ribeira do Chazo, muy cerca del Consistorio de A Illa, y una zona litoral en Testos amanecieron con multitud de manchas de “chapapote”. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) fue la que dio la voz de alarma.



El Concello de A Illa se puso manos a la obra tras recibir el aviso. Ocho operarios municipales se hicieron cargo del grueso de la retirada de las grandes “galletas” de fuel, mientras el gobierno local había contactado también con el 112. El alcalde y los ediles Luis Arosa y Alfonso Salgado supervisaron los trabajos en tierra durante buena parte del día. Desde la Plataforma se dio aviso, igualmente, al Seprona de la Guardia Civil y a la Policía Local. También se movilizaron medios de Gardacostas, como el helicóptero "Pesca 1", y efectivos de la base de Vilaxoán y de los servicios centrales del departamento, tal y como confirmó la Consellería do Mar y la Subdelegación. Del mismo modo, participó en el operativo la "Salvamar Sargadelos", de Salvamento Marítimo. Los medios peinaron el mar en busca de manchas, para determinar el alcance del episodio y para realizar una toma de muestras.

El concejal Luis Arosa con una agente de la Policía Local, durante los trabajos de ayer en la playa I G. Salgado

Manchas en el mar

En este punto, la información difiere. Desde la Subdelegación indican que ni la "Salvamar Sargadelos", ni el "Pesca 1", ni personal técnico de la base estratégica de Lucha Contra la Contaminación (LCC) de Salvamento Marítimo de Fene-Coruña detectaron ayer restos de fuel en "ninguna otra ubicación, aparte de los aparecidos en la playa de O Chazo", a pesar de peinar la zona entre la ensenada isleña y el interior de la Ría. Capitanía Marítima de Vilagarcía y el CCS de Salvamento Marítimo de Finisterre anuncian que mantendrán hoy miércoles la vigilancia sobre la zona, tanto con medios marítimos como aéreos, por si apareciesen más restos.

Sin embargo, tanto fuentes municipales como vecinales apuntaban ayer a que las “galletas” en tierra se localizaron al menos en dos ubicaciones: Ribeira do Chazo y Testos. Y que sí se habrían detectado manchas en el mar. Según estos testimonios, a pesar de que gran cantidad de las bolas de fuel mezcladas con algas se pudieron retirar de la playa, sobre todo de la zona de Ribeira do Chazo, ayer a última hora de la tarde confirmaban que sí se pudieron avistar algunas manchas en el mar. Indican, además, que parte de las galletas no habían podido ser retiradas de las playas a tiempo, por lo que terminaron siendo arrastradas con la subida de la marea.

Por otra parte, las bolsas con los residuos retirados por los operarios municipales seguían a última hora en tierra, en espera de su transporte por un gestor autorizado y posterior análisis.

Las bolsas con los residuos retirados por los operarios seguían en el punto ayer por la noche I cedida

Peces y pájaros muertos

Igualmente, algunos vecinos encontraron peces e incluso pájaros muertos, que se investiga si guardan o no relación con el vertido.

Un pez muerto encontrado en el mismo punto del litoral I cedida



El concejal Luis Arosa describía la situación por la mañana como “moitísimas galletas na praia” y un “intenso olor a gasoil”.

Salvador Allo, presidente de la asociación Dorna, fue una de las personas que durante la mañana descubrió la desagradable sorpresa. Él mismo explicaba que el olor y el aspecto de las manchas eran característicos: “O cheiro recorda ao de hai vinte anos”, en alusión al Prestige.