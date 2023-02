La instalación de fibra en Porto Meloxo beneficiará a “máis de mil vivendas”

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, comprobó ayer “in situ” la instalación de fibra óptica en Porto Meloxo, financiada dentro del Programa Unico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El representante estatal subrayó en su visita que “grazas a este programa máis de 1.000 vivendas e empresas do municipio do Grove terán acceso a fibra óptica de moi altas prestacións antes da fin do próximo ano”.



Miñones estuvo acompañado por la subdelegada do Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, que explicó que un 40 % del municipio cuenta con banda ancha e hizo hincapié en que Porto Meloxo es o último ejemplo de un avance en la conectividad, que también se concretó en lugares como San Vicente, Balea, Boibas, Meloxo oReboredo “que, podería pensarse, serían os últimos e en cambio están sendo os primeiros, mesmo por diante dalgunhas rúas do núcleo urbano, onde estamos comezando agora mesmo as obras de tendido da fibra óptica”, añadió. Asimismo, el regidor auguró que “en moi pouco tempo” la totalidad de la población meca contará con internet de altas prestaciones.



Conectividad total en 2025



Por otro lado, el delegado territorial aseguró que es Estado destina 1.050 millones en tres años con el objetivo de expandir la fibra por todo el territorio, “multiplicando por diez o investimento de oito anos do goberno anterior”. En el caso de Galicia, Miñones resaltó una movilización de más de 100 millones de euros para romper la brecha digital en un “exemplo máis de que o Plan de Recuperación do Goberno chega con moita forza á veciñanza”, concluyó. Con ello, plantea que antes del año 2025 se alcanzará un 100 % de conectividad a internet de altas prestaciones en el rural gallego.

Expansión del 5G



En esta misma línea, Miñones avanzó que, complementariamente al despliegue de la fibra óptica que ya se está llevando a cabo, a partir de la próxima primavera empezarán a operar los enlaces vía satélite 5G en las áreas rurales de la provincia de Pontevedra en las que sea imposible el tendido. El proyecto se hará en el marco del contrato del Gobierno con Hispasat a un precio fijo de 35 euros al mes. Además, el plan estatal contempla, adicionalmente, subvenciones de hasta 600 euros para los particulares, empresas e, incluso, concellos para la instalación de equipos de recepción y distribución de la señal, según informó el delegado.