Investigan una agresión con un machete que dejó herido en O Cabo a un vilagarciano

El entorno del parque vilanovés de O Cabo fue escenario esta mañana de una agresión que dejó a una persona herida y que activó un operativo policial de búsqueda para dar con el agresor.



Según fuentes próximas a la investigación, la víctima circulaba en bicicleta por la zona y el agresor llegó al lugar en un automóvil.



Tras bajarse de este, habría iniciado una agresión contra el primero. Las mismas fuentes señalan que, en un momento dado, regresó al coche, para hacerse con una pequeña hacha o machete, propinando entonces a la víctima al menos dos golpes que le causarían dos cortes en la cabeza y en un brazo.



De Vilagarcía y Vilanova

Al parecer, el agredido es un vecino de Vilagarcía y el identificado como posible agresor, de Vilanova de Arousa. La víctima recibió las primeras atenciones a la llegada de los agentes de la Policía Local de Vilanova y de la Guardia Civil. Posteriormente, fue trasladada al Hospital do Salnés por un ambulancia del 061. A pesar de las lesiones sufridas, no se temía por su vida.



Aunque, hace unos días, la Guardia Civil actuaba también en Vilanova por supuestas amenazas de un hombre con un hacha en la vía pública en As Sinas, las mismas fuentes confirman que no se trataría de la misma persona. A esta hora todavía no se ha podido localizar al agresor, aunque no se descarta su detención en las siguientes horas. Se investiga además si el origen de la disputa pudo estar relacionada con asuntos de drogas o narcotráfico.