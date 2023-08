Investigan un incendio en una nave de A Armenteira que ya había ardido hace cuatro años

El incendio declarado en el interior de una nave en Couso, en A Armenteira (Meis), obligó esta mañana a desplazar a la única dotación de bomberos de la comarca, la de Ribadumia. El fuego fue alertado por un particular que vio salir humo negro, sobre las 10:20 de la mañana. No había nadie en su interior, por lo que no hubo heridos.



Los efectivos de contraincendios se encontraron con un operativo complejo, en el que invirtieron unas tres horas, ya que en el interior de la nave había bidones de aceite usado que alimentaron el fuego, así como sacos de pienso y productos de limpieza. Por fortuna, las llamas pudieron atajarse antes de que se extendiesen al otro lateral de la nave, donde se almacenaba una treintena de palés de carbón que, de haber ardido, podrían haber alimentado notablemente el fuego. Agentes de la Guardia Civil se desplazaron al punto para iniciar la correspondiente investigación.



Esta nave de Meis había sido objeto ya de las llamas en 2019, cuando se calcinaron al menos tres lanchas en la propiedad, entonces precintada. En su momento, además, la misma construcción también se la vinculó al hijastro de Laureano Oubiña, David Pérez Lago. Sin embargo, ahora, al parecer, está siendo utilizada en régimen de arrendamiento y utilizada para el almacenaje de los materiales descritos.



Una persona atrapada en Sanxenxo

La del incendio de Meis no fue la única intervención de los bomberos de Ribadumia en la mañana de este sábado. Justo antes de ser alertados por este fuego, trabajaban en la tala y retirada de un árbol caído sobre un vial de la parcelaria en Pontearnelas.



Concluido además el operativo en A Armenteira, fueron movilizados a Sanxenxo. Allí se había quedado atrapada al menos una persona en el interior de un elevador de vehículos del garaje de una urbanización.