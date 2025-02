Los isleños que buscan vivienda: trabajan, tienen 35 años y no pueden independizarse

La encuesta sobre necesidades habitacionales en A Illa pregunta también sobre la preferencia o interés por una cooperativa de vivienda. La mayoría de los encuestados, un 60,1%, respondió que no conoce este modelo, pero estaría dispuesto a explorarlo, resultándole de interés. Un 29,5% responde directamente que sí le interesa, mientras que solo un 7,5% contesta que no sabe y no quiere y un 2,9% directamente opta por el no.

El alcalde, Luis Arosa, explica que, a la hora de financiar la construcción de estas viviendas proyectadas en la Avenida da Ponte, manejan dos opciones. La primera sería conseguir fondos y apoyo de otras administraciones. Aquí hizo un llamamiento a la Xunta: “A Illa existe”, reprochó, reiterando la solicitud de entrevista en la Consellería competente en la materia, pendiente.

La otra opción sería, justamente, la cooperativa de vivienda: “Persoas que se xuntan para o desenrolo de vivenda pública, coa participación do Concello”. La cooperativa sería la que pediría el crédito bancario, respondiendo cada propietario en función de sus necesidades de vivienda. “Fas o piso ao teu gusto” y “os custes son menores”.