La jornada de puertas abiertas de la Ruta Rías Baixas recibió a un total de 750 participantes

La Ruta do Viño Rías Baixas certifica la tendencia al alza que está registrando el enoturismo a la vista de las cifras de participantes en las XI Jornadas de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño Rías Baixas que celebró del 20 al 22 de mayo. Asistieron 750 personas de las cuales, 278 eligieron alguno de los itinerarios de los 14 buses del vino que partieron desde Pontevedra, Santiago y Vigo; 386 aprovecharon la oportunidad de visitar gratuitamente y por cuenta propia alguna de las 22 bodegas participantes en las jornadas; mientras que 86 enoturistas disfrutaron de alguna de las nueve actividades especiales organizadas por sus socios con motivo de este programa, impulsado por la Axencia de Turismo de Galicia.



“Estamos contentos con la respuesta del público, que nuevamente nos ha demostrado que estas Jornadas de Puertas Abiertas son una actividad consolidada. Para nosotros es muy importante que cerca de 400 personas hayan acudido por sus propios medios a la Ruta do Viño Rías Baixas y que más 80 participaran en alguna de las actividades especiales propuestas por los asociados, porque demuestra que cada vez son más los visitantes que se animan a participar en esta actividad por su cuenta, organizándola en base a sus gustos y necesidades. Por eso quiero agradecer a los enoturistas lo bien que responden a todas las propuestas realizadas desde la Ruta”, explicó la gerente de la asociación sin ánimo de lucro, Lorena Varela.



Esta también agradeció a todos los socios “su constante implicación por crear una atractiva oferta enoturística en Rías Baixas, pues esta apuesta es una parte fundamental en el éxito de este tipo de actividades”.



Las 22 bodegas asociadas participantes han mostrado su satisfacción por “la buena respuesta” registrada con las 386 visitas durante el fin de semana. Y a ello hay que sumarle que los 14 Buses do Viño pudieron trasladar a 278 enoturistas a bodegas con características diferentes, situadas en tres de las subzonas de la Denomiación de Origen Rías Baixas. Unos recorridos que se compaginaron con el patrimonio local a través de las guías que acompañaban en cada autobús.