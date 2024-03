José Besada continúa al frente de Emgrobes de manera prorrogada al no presentarse candidaturas

La Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos, Emgrobes, celebró este jueves su Asamblea Xeral Ordinaria y Extraordinaria de Socios en las que entre los puntos del orden del día figuraba la dimisión de la actual junta directiva, presidida por José Besada, que finalmente, al no presentarse ninguna candidatura alternativa, tendrá que seguir en el cargo de manera prorrogada hasta las próximas elecciones o una nueva directiva.



Según explican desde la entidad, la asistencia a la asamblea no fue muy numerosa y se trataron los temas sin extenderse en el tiempo ya que la sesión duró apenas una hora. “Sendo unha Asamblea relativamente tranquila e na que a súa directiva continúa por mandato prorrogado”.



En este sentido, explican desde Emgrobes, que “o presidente José Besada, que xa leva anos no cargo pero moitos máis na directiva, anima ós socios a traballar e tamén a incorporarse paulatinamente na directiva para ir coñecendo o funcionamento da asociación dende dentro e ir renovando a directiva actual acorde co establecido nos seus estatutos. De este modo, la directiva actual pide ayuda de todos los socios porque “todas as mans son necesarias para realizar actividades, dar ideas e botar unha man tanto en comercio como en hostalería e polo ben de todos os empresarios de O Grove e da vila en xeral”.

Comisión de trabajo sectorial

Asimismo, en la asamblea se acordó llevar a cabo una comisión de trabajo sectoriales y para ello invitan a los socios a acudir a la oficina, hacer propuestas e intentar hacer reuniones sectoriales para presentar proyectos, ideas y la posible financiación de las mismas para ser valoradas en función de los presupuestos.



La idea común de los socios y de la directiva es que O Grove está pasando un mal momento económico y que entre todos hay que “traballar arreo” para dinamizarlo e intentar unificar las acciones para beneficiar a todos los sectores económicos de la villa. “E seguir intentando que as administración poñan da súa parte para apoiar á asociación e intentar mellorar entre todos O Grove”, concluyen desde Emgrobes.