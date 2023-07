José Manuel Vilas recurrirá la “ilexítima” elección del nuevo patrón mayor de Cambados

José Manuel Vilas, cesado este jueves de su posición como patrón mayor de la Cofradía de Cambados, emitió esta tarde un comunicado en el que carga contra la Consellería do Mar y la nueva dirección del Pósito y en la que afirma que recurrirá unas elecciones que cree “ilexítimas” y que “naceron mal paridas”. Vilas denuncia que no le haya sido posible recuperar la condición de miembro electo en la Xunta Xeral anterior a su elección como patrón mayor. Una condición que, según argumenta, le fue denegada en base a un correo electrónico remitido por la Consellería do Mar.



Por ello, Vilas subraya que recurrirá “nas instancias administrativas e xudiciais pertinentes para que, na Confraría de Pescadores, se restablezcan valores democráticos tan relevantes como a ética, a autonomía, a liberdade, a participación e a representatividade que deben facilitar non só a convivencia dos seus socios, senón tamén acadar os maiores beneficios produtivos e económicas xerais por encimas das insidias personais dos aproveitados de sempre”. Asimismo, el comunicado culpa de la moción de censura a “revanchas do pasado e incapacidade de non saber emocionalmente resolver as contas pendentes ca anterior directiva ou quen exixe sobresoldos por tarefas das que tivo que ser relevada polas súas propias compañeiras de directiva”, afirma.



En esta línea, el patrón saliente hace hincapié en el comunicado que tras la votación que lo expulsó del cargo, Vilas Charlín salió de la sede del Pósito junto a otros miembros de su equipo “que non quixeron participar no esperpento” de una “ilexítima elección do señor Pérez Piñeiro” como patrón mayor.





Un horizonte más participativo



Por su parte, el nuevo patrón mayor elegido tras la moción de censura de este jueves, Alejandro Pérez Piñeiro, lamenta haber llegado a esta situación ante la falta de un “talante máis negociador” de la anterior directiva que, a su juicio, “non superon asumir que eran minoría”. En este sentido, destaca que sumaban catorce representantes en la Xunta Xeral frente a diez de la anterior directiva, aunque finalmente hubo la baja de una mariscadora, que no interfirió en la votación final.



Sobre Vidal, asegura que “é bo chaval, pero está moi mal asesorado”, lo que provocó una situación de bloqueo en el Pósito “ao largo de dez meses” en que no se pudieron “chegar a acordos por parte deles nalgunha das nosas propostas”, sostiene. Así, defiende que la Consellería do Mar “dounos a razón” en cuestiones como la moción de censura y otras propuestas “que eran perfectamente legais”.



El objetivo perseguido ahora es el de “intentar reconducir a situación para que a Confraría volva a un cauce normal de tranquilidade”. Asimismo, subraya que se buscará un talante más democrático y se tratará de explicar a los socios las nuevas líneas de dirección, que pasar por “unha xestión máis participativa na toma de decisións” y que se “teñan en conta as propostas” de los diversos miembros del Pósito, “porque hai xente válida nos sectores de Cambados que poden aportar” y que no estaban siendo escuchados, recalca. La Cofradía tiene “as portas abertas en todo momento e non só para uns cantos que se agochan no lado escuro para argallar por detrás”, concluye.