La joven de A Illa que hizo realidad una escena de película y revolucionó “Got Talent” con su voz

Hasta Risto Mejide cambió el sentido de su voto. La vecina de A Illa de Arousa Martina López Fariña ha revolucionado el concurso de televisión Got Talent (Mediaset). A sus 17 años, ha conseguido que el jurado (Mejide, Dani Martín, Edurne, Paula Echevarría) y hasta el presentador (Santi Millán) pulsasen el botón que conduce a la joven isleña directamente a la fase final del concurso. Todo ello tras una emocionante actuación que conjugó una prodigiosa voz y gusto en la interpretación con el manejo del lenguaje de signos mientras cantaba. No era casualidad: Es la forma que tiene de cantar para sus padres, ambos sordos, que se encontraban entre el público. La intérprete del momento cuenta a Diario de Arousa cómo ha sido toda esta experiencia.



¿Cómo llevas la repercusión tras este enorme éxito?

Es todo muy emocionante. Desde que se emitió (menos de 24 horas cuando se hizo esta entrevista), y a pesar de tener mis redes sociales privadas y sin que nadie me etiquetase, me encontré de repente con mil solicitudes en Instagram. Voy a tener que hacer la cuenta pública. Estoy flipando, por tanto apoyo.



¿Dónde has aprendido a cantar así de bien?

Desde pequeñita, siempre me gustó cantar. Mis padres son sordos y mi abuelo, al ver que cuando yo cantaba nadie me hacía caso, empezó a cantar conmigo al karaoke.



Pero, ¿has recibido alguna vez clases de canto?

No. Estoy en el último año de conservatorio, toco el piano. Pero nunca nadie me enseñó a cantar. De hecho, yo tuve mucho miedo escénico. Desde que murió mi abuelo, no fui capaz de cantar en público. Cantar con él se había vuelto algo muy personal.





¿Cuándo cambió esto?

En 6º de Primaria y en la ESO le cantaba solo a algunas amigas. Fue, digamos, un pasito más. Después, se empezó a correr la voz de que yo cantaba bien y se lo dije a mis padres: Que quería cantar. Ellos no lo sabían, porque desde el fallecimiento de mi abuelo no me habían vuelto a ver cantando. Entonces me animaron a seguir y, poco a poco, fui perdiendo el miedo escénico. Me di cuenta de que quería dedicarme a la música, ser cantante, darlo todo. Pero, al mismo tiempo, hacer algo diferente.



Y ahí llegó la idea de introducir el lenguaje de signos durante sus interpretaciones.

Sí. Pensé: “Si yo le enseño a todo el mundo mi talento, quiero que también lo vean mis padres”. ¡Se lo merecen! Merecen poder escucharme, a su manera.



Y de ahí, ¿cómo fue lo de dar el salto a Got Talent?

Fueron mis amigas las que me dijeron de presentarme. Me apunté y en junio tuve mi casting. Más o menos un mes después me dijeron que contaban conmigo para la audición. El 29 de junio actué. Fue lo que se vio en televisión esta semana. ¡Me dieron el pase de oro! ¡Imagínate, tener que estar callada hasta ahora! Solo lo sabía mi familia y poco más.



Lo que hemos visto en televisión fue muy emocionante. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Contenta con tu actuación?

Como una experiencia para recordar toda la vida. Pero lo que pasa es que soy muy perfeccionista. Pienso que siempre puedo hacerlo un poco mejor. La canción también era dudosa para mí. Yo tengo un estilo diferente, más Adele, más pop, tirando a voz negra. Yo no tengo voz negra, pero me encanta Whitney Houston, son temazos. Ocurre que yo tengo voz y capacidad, pero sus canciones son muy técnicas. Para esta actuación, mi asesora me propuso un tema fuera de mi zona de confort, porque describía totalmente mi situación: “Je vole”, de la película “La familia Bélier”, que cuenta la historia de unos padres sordos y una hija cantante, que va a un casting y también hace lenguaje de signos en su interpretación. Me pareció perfecta, ¡me representa!



Te seguiremos en Got Talent, pero ¿cuáles son tus planes de futuro?

Pulir todo lo posible, técnica y mentalmente. Cumplir objetivos y creer más en mí. La idea es seguir por aquí, en la música. Y, si no, también tengo un plan b: Estoy en Bachillerato, acabar y ser profesora. De música. En Primaria. Para impartir Música como es debido y demostrar que también tiene salidas.





