El Hospital recibió un caso de un supuesto pinchazo en Cambados pero no halló químicos en la analítica

El Sergas ha informado a primera hora de la mañana de que en Urxencias del Hospital do Salnés no se atendió ningún caso de pinchazos de sustancias y que los sanitarios han pedido que se envíe un mensaje de tranquilidad a la población por la situación que se generó de madrugada en el concierto de la Festa do Albariño de Cambados, con desvanecimientos y crisis de ansiedad que derivaron en la atención sanitaria de una treintena de personas "in situ".





Detalla que al servicio de urgencias de Ande llegaron tres personas procedentes de la actuación y que una refirió haber recibido un pinchazo, pero en la "analítica realizada no se extrajeron químicos ni otra sustancia que fuera susceptible de alimentar esta situación", añadió. En cuanto a los otros dos casos, las mismas fuentes indicaron que se precisó atención médica más bien por síntomas relacionados con cuadros de ansiedad.





Como ya adelantó este diario, el propio Concello emitió un comunicado de madrugada asegurando que las informaciones que circulaban por el municipio sobre la existencia de una persona pinchando sustancias relacionadas con la sumisión química eran un "bulo" y vinculaba los múltiples desmayos y mareos registrados, a lipotimias y bajadas de tensión, pero también a casos de ansiedad por la preocupación. Lo sucedido tuvo lugar durante el concierto de Beni jr y Morad.