Lago convoca otro Pleno para aprobar los salarios tras el sí de Cambados Pode al pacto

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, convocó hoy un nuevo Pleno para intentar aprobar los salarios. Será una sesión extraordinaria que tendrá lugar el día 22 y lo hizo después de recibir la ‘bendición’ de Pode al pacto del cuatripartito. Según el socialista, un miembro de su candidatura le trasladó personalmente que estaban de acuerdo con el último borrador; libre de los escollos que llevaron a su líder a votar en contra en el anterior, incluida la contratación de un servicio externo de coordinación y prensa para los cuatro grupos. Sin embargo, al cierre de esta edición, el acuerdo estaba sin firmar, “pendente” de que José Ramón Abal Varela pusiera “data e hora” para hacerlo, exponía Lago. Este diario intentó contactar con él, pero sin éxito.



El regidor restó importancia a la ausencia del concejal, asegurando que ya en otras ocasiones ha hablado con gente de su equipo. Cabe recordar que la plataforma tenía prevista una reunión el miércoles por la noche para estudiar el último borrador del pacto. Horas antes, Abal Varela se mostró muy enfadado por los contactos mantenidos por el socialista con el PP para tratar de alcanzar un acuerdo para aprobar los salarios y saltárselo a él, tras dos meses negociando y sin llegar a buen puerto. Sin embargo, parece, porque ha sido imposible hablar con el portavoz, que el resto de miembros de su lista dan por cerrado ese capítulo y quieren seguir adelante.

"Medias verdades e falsidades"

Respecto a ese malestar de la llave de gobierno, quien cree que las conversaciones tenían el propósito de “matar políticamente” a Pode y que antes de hablar con sus compañeros no descartaba pedir su dimisión por “romper” su confianza, Lago quiere “pasar páxina”. No quiso confirmar si, como dijeron los populares, les llegó a ofrecer no pactar nunca más con este partido en un futuro y se limitó a declarar: “Dixéronse moitas medias verdades, pero o PP está xogando a súa baza, aproveitando a situación para tratar de boicotear o pacto de goberno, non sei con que propósito, se deixarnos en minoría ou intentar unha moción de censura”. Eso sí, quiso negar tajantemente que los contactos con los del partido de Sabela Fole se produjeran antes del Pleno de organización, como expuso el concejal de Pode, así como que “é falso” que se reuniera con el alcalde de Sanxenxo por este tema.



Cuando este diario habló con él, el regidor cambadés estaba a la espera de una llamada de Abal Varela para firmar el acuerdo, que quiere dejar cerrado antes del Pleno del 22. Esto supondría que PSOE, Somos, BNG y Pode tendrían una dedicación exclusiva cada uno de unos 40.000 euros. Menos Abal, el resto llevan trabajando en sus concejalías sin cobrar desde hace un mes .