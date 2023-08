Lago: “Fole xoga a súa última baza para poder chegar á Alcaldía”

El alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, salió hoy al paso de las declaraciones de la líder popular, Sabela Fole, que este fin de semana hizo pública la propuesta que habría recibido del PSOE para un posible —y truncado— pacto por los salarios del gobierno.



El socialista enmarca las palabras de la conservadora como un intento de jugar “a súa última baza para poder chegar á Alcaldía”. Considera Lago que las palabras de Fole “son froito do despeito despois de que nós rexeitaramos a súa proposta, que ten como única finalidade boicotear o goberno cuatripartito”.

“Queren que Abal desapareza”

“As declaracións de Sabela Fole son terxiversadas e interesadas porque quen ten interese en que José Ramón Abal desaparezca da escena política, claramente é o PP”, opina el alcalde.



En cuanto a los reproches sobre las cuantías de los salarios propuestos, Lago defiente la configuración de liberaciones que sigue sobre la mesa y bloqueada.



“Nós tampouco estamos aquí por diñeiro, non hai máis que ver o importe proposto para a adicación da Alcaldía, pero non pode chamárselle sangría a que a xente perciba un salario polo seu traballo, demagoxia pura á vista de que a súa proposta no pacto con Cambados Pode era a mesma en número e atrévome a aventurar que superior en importe”.



Congelada la, por otra parte, difícil vía de pacto con el PP, el gobierno de la izquierda sigue pendiente de Abal Varela.