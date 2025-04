Lago no descarta subir tasas tras cerrar 2024 con un déficit de 629.000 euros por el incremento de gastos impropios

Cambados liquidó el presupuesto de 2024 con un importante déficit económico de 629.000 euros, lo que ha encendido las alarmas de la oposición. Unos números que no son buenos y que el alcalde, Samuel Lago, achaca a la multiplicación de gastos, como el incremento salarial del personal municipal, así como también en cuestiones que no son de su competencia, como el caso del Servizo de Axuda no Fogar —cuyo precio crecerá aún más con la nueva licitación—, el canon de Sogama y de depuración o la Escola Infantil. “Os gastos do Concello dispáranse, a recadación propia é pequena e as fontes de financiación de outras administracións para gastos correntes son escasas”, señala Lago, que recuerda que en el caso de la Xunta está “conxelada desde fai quince anos”.



Ante dicha situación, el gobierno local prevé establecer una batería de medidas encaminadas a la reducción de gastos (como puede ser en la Festa do Albariño) e incrementar los ingresos. En el caso de los servicios que presta el Concello, recalca el alcalde, “de pouco se pode recortar”. Por ello, los esfuerzos están encaminados en que la Xunta asuma sus competencias propias, como es el caso del mantenimiento y limpieza del centro de salud, que supone al Ayuntamiento un coste de más de 70.000 euros al año. De hecho, el regidor ya se reunió el pasado mes con el gerente del Área Sanitaria, José Flores, para que Sanidade asuma la titularidad del terreno y los gastos que conllevan las instalaciones, como ocurre en otros municipios, también de la comarca.



De conseguir esta demanda y la financiación del 100% del SAF, señala Lago, “xa respiraríamos”. Una reclamación que comparten la mayoría de pequeños concellos, ahogados en los últimos años por los gastos corrientes, que provocan “un buraco nos orzamentos”. En el caso de Cambados, de hecho, el Concello invirtió el pasado ejercicio 2.336.334 euros en gastos impropios, mientras que el gobierno gallego solo sufragó 1.151.635 euros, por lo que el agujero en las arcas locales fue de 1.184.698 euros.



Así pues, este primer planteamiento sería lo “máis xusto”, indica el cambadés, aunque de no lograrse tampoco se descartan medidas para aumentar la recaudación propia, que pasan por la revisión de bonificaciones, incremento de tasas e impuestos municipales o aumentar el control para evitar posibles fraudes fiscales; medidas encaminadas a dar aire a las arcas municipales. En este sentido, Lago recuerda que la mayoría de los concellos de la zona actualizaron a principios de mandato sus impuestos, mientras que en Cambados “fomos resistindo grazas a que non temos débeda”. Una situación que, sin embargo, reconoce que “se non hai axuda por parte de outras administracións non é viable”, por lo que no se descartan posibles actualizaciones a lo largo del mandato.



Menor presión fiscal

En esta misma línea, Lago recalca que Cambados es el concello por rango de población con menor presión fiscal de Galicia, con 330,64 euros por habitante, mientras que la media de municipios de similar tamaño se sitúan en 393,33 euros. También es el que menos presión fiscal tiene en la comarca, donde la media es de 462,01 euros por habitante.



Regla de gasto y deuda viva

Así con todo, la liquidación del presupuesto municipal del año 2024, además de incumplir la estabilidad presupuestaria, no cumple tampoco con la regla de gasto, siendo la variación del gasto computable del 4,62%, superando la tasa de referencia (2,60%); ascendiendo la diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable de 192.396 euros. Por otro lado, la deuda viva está a saldo cero, que es la parte positiva del documento y que ya se mantiene desde el anterior mandato.