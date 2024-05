Laura Portas | “Uno de los ingredientes que hace especial esta novela es que son historias personales y reales de Cambados”

Laura Portas (Cambados, 1992) será para muchos un rostro conocido; la joven vecina, periodista de profesión que ha trabajado para Antena 3 o Telecinco. La presentadora de la Gala del Albariño de 2013, lo cual hizo con gran ilusión cuando aún era estudiante en la Complutense de Madrid y hoy, a las 18 horas, en Pazo Torrado, podrán descubrir su nacimiento como escritora.



Su tierra será la primera en degustar la novela debutante, “El baile de las mareas”, editada por la prestigiosa Plaza & Janés. También ha sido la principal inspiración de su historia, situada en el nombre imaginario que ha elegido para ella, Vila de Pazos, situando al lector a principios del siglo XX para conocer la historia de lucha y superación de su protagonista, la mariscadora Aurora, en un ambiente señorial y palaciego desconocido para ella.



No es casualidad, Portas destaca la importancia de las raíces y es ahora, cuando su regreso a Madrid para trabajar en un gabinete la ha apartado de las suyas, cuando más sentido ha cobrado algo que parece tan manido; cuando se dio cuenta de la fortuna que tenían sus ojos de ver cada mañana Fefiñáns de camino a su instituto, el Ramón Cabanillas.

¿La historia vino a ti o fue premeditada?

Un poco vino a mí. Se me dio la oportunidad de escribir y si era sobre algo, tenía que ser sobre Cambados, algo que me representase y emocionase.

Cuentas que te dieron la oportunidad, ¿cuál es el origen?

Conocí a Gonzalo Albert, director literario en Penguin Random House –a la que pertenece Plaza & Janés– y hablando me planteó la posibilidad.



¿Y te habías planteado antes una inmersión en el mundo literario?

Me gusta mucho escribir, pero nunca me había imaginado tener una oportunidad así. Estoy acostumbrada a redactar noticias, reportajes... pero utilizaba la escritura como desahogo, para poner en orden la cabeza. El papel era como un confidente, que te entiende y no te juzga, pero a gran escala... Nunca, y fue sorprendente. Aún me cuesta creer que sea una realidad y estoy muy agradecida.



¿Qué puedes contar sobre “El baile de las mareas” sin destripar el argumento?

Está ambientada en Cambados y tiene tres grandes protagonistas: las mujeres del mar, las mariscadoras –los hombres también tienen un papel importante en la vida del mar–, los pazos y el vino. Habla del momento en que Aurora se traslada de un mundo a otro y el contraste es brutal; su vida cambia por completo a causa de un naufragio y de ahí el baile de las mareas. Me inspiré en las olas, en esa dimensión que cobra el mar cuando coge fuerza. Así, se adentra en un mundo totalmente desconocido para ella, señorial e hidalgo, y también lo mezclo un poco con el mundo del vino porque, al fin y al cabo, la primera etiqueta de albariño para su comercialización se hizo en el Pazo de Fefiñáns, en 1928.

¿Le marca a uno estar tanto tiempo fuera de casa?

En realidad estuve aquí hasta julio del año pasado, pero las raíces son importantes y las que te dan ese impulso para describir las cosas de la manera que lo hice. Fue muy emotivo a medida que iba imaginando y describiendo sus paisajes, calles empedradas, la Torre de San Sadurniño... Recordando que todas las mañanas pasaba por delante del Pazo de Fefiñáns para ir al instituto... A veces eres consciente de lo que tienes, de esa suerte, cuando estás fuera. Es como si se empezara a potenciar la morriña, esas raíces, y lo ves con otra perspectiva. De hecho, fue curioso que a raíz del trabajo de documentación aprendí a ver Cambados con otros ojos. Está claro que sabes apreciar la belleza de la Praza de Fefiñáns, pero luego te enteras del importante mercado que se celebraba allí y de otras cosas que te hacen imaginarlo como era hace cien años y descubres ese otro Cambados.

Parece que la historia sobre lo que tenemos cerca siempre es más desconocida, ¿no?

Es cierto que algunos historiadores han escrito libros que me abrieron el camino, pero me parecen pocos para la enorme historia que tiene Cambados. Y luego es una pena que haya historias que no sigan vivas y bueno, con los testimonios que he recogido, por lo menos alguno más quedará ahí.

San Tomé es la Vila do Mar, Fefiñáns la Plaza de Albor... ¿No utilizas denominaciones reales para no herir sensibilidades?

No. Al final, la escritura se trata de abrirte al mundo de la imaginación y me parecía mejor que cada uno se lo imaginara como quisiera, pensando en el lector que no conoce la villa, para que vaya a donde le lleve su mente.



La primera presentación de la novela y en tu tierra natal. ¿Jugar en casa es lo más fácil?

Justo se publica mañana –por hoy– y lo más emotivo de todo esto es poder hacerlo en Cambados Al final, para mí es un homenaje al pueblo, a su gente y a las muchísimas personas que me han ayudado en la documentación porque Aurora tiene esa fuerza gracias a las historias que me contaron las mariscadoras. Espero que guste y me voy a sentir muy arropada. Ya está siendo emocionante ver la reacción de la gente: se sorprende, te felicita... Es verdad que nadie es profeta en su tierra, pero creo que es algo bonito y muy positivo.

Háblanos un poco de ese proceso de documentación

Uno de los ingredientes más importantes, que hacen especial esta investigación, es que todas las historias que cuenta Aurora son reales y personales. Hablé con una señora de más de 90 años que me abrió esa mirada al pasado y fue un gran descubrimiento. También con una mariscadora, que fue una inspiración total. Es la tercera generación y me contó cómo lo vivieron ella, su madre y su abuela. Ese conjunto de historias fue el que me ayudó a darle esa fuerza a la protagonista de la novela que, al final, es un cúmulo de voces de las mujeres mariscadoras.

Quizás sea precipitado, ¿pero tienes en mente ideas para una segunda novela?

Al principio me costó soltarme, pero luego lo disfruté muchísimo, como si fuera una terapia poder plasmar esta historia. Y sí, tengo varios temas en mente y tengo clarísimo que quiero seguir escribiendo sobre Galicia, así que, ojalá , ojalá, tuviera una segunda oportunidad de publicar, pero no depende tanto de mí.