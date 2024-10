El líder de la oposición a Maduro, Edmundo González, será una de las principales ponencias de hoy

El líder de la oposición a Nicolás Maduro, el venezolano Edmundo González, es una de las ponencias más esperadas de la segunda jornada del Foro La Toja. González –recientemente llegado a España– hablará a las cuatro de la tarde. Lo hará en una de las jornadas más intensas en donde habrá varias mesas de debate sobre el crecimiento y la competitividad de la economía europea, los valores europeos para el nuevo orden global o los retos a los que también se enfrenta España. La jornada culminará con una mesa autonómica con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su homóloga en las Islas Baleares, Marga Prohens y el presidente canario, Fernando Clavijo.



Lo cierto es que Venezuela y su controvertida situación política actual también estuvo muy presente en la primera jornada del Foro. Lo hizo en el marco del ya tradicional debate entre los dos expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y Felipe González, y el presidente electo del Consejo Europeo, el portugués António Costa. De una forma muy distendida analizaron cuestiones que los trasladaron a décadas atrás. “¿Estamos tan mal como parece?”, lanzaba la moderadora y directora del Foro La Toja, Carmen Martínez, como pregunta para romper el hielo. Todos, a su manera, acabaron reconociendo que no, pero que hay cuestiones que hay que seguir trabajando. Además de Venezuela la situación europea o la irrupción de nuevos partidos políticos en el juego los expresidentes hablaron también de España. “Discúlpenme porque estamos hablando de Europa y yo me lanzo a hablar de España”, señalaba Mariano Rajoy. Fue el conservador el que habló de “consenso” a la hora de llegar a acuerdos de calado importante. Una cuestión en la que coincidieron los tres. “Estamos viviendo una enorme fragmentación política”, declaró Costa.



En el marco de la conversación se trataron incluso problemáticas como la vivienda. “Estamos viviendo una época de frustración en los jóvenes porque por primera vez creen que no van a conseguir lo mismo que sus padres hace años”, señaló António Costa en referencia, por ejemplo, al problema de la vivienda.

Los tres exmandatarios hicieron una radiografía no solo de Europa, sino también de aquellos elementos que la influyen a día de hoy. “Estamos demasiado acostumbrados a una dependencia de Estados Unidos que no siempre va a ser segura”, apuntó Felipe González.



Una jornada que sirvió para la reflexión y que mantuvo a Europa en el epicentro del debate y del diálogo, pero con toques internacionales conscientes los ponentes de que estamos en un mundo globalizado donde fuera importa tanto como dentro.